송지효, 미모의 母 최초 공개..쌍꺼풀 짙은 눈+오똑한 코 '완벽 붕어빵'

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효의 어머니의 얼굴이 최초 공개됐다.

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14일 송지효 유튜브 채널에는 "김복준 드디어 만난 나의 이상형"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 송지효가 평소 이상형으로 꼽아온 범죄학자 김복준 교수를 직접 초대해 정성스럽게 음식을 대접하는 모습이 담겼다.

이날 송지효는 "오늘 기분이 너무 좋다. 그토록 보고 싶었던 저의 이상형이 오셨다"며 설렘을 감추지 못했다. 이어 "너무 떨린다. 잘 보이고 싶다"며 김복준 교수를 향한 팬심을 드러냈다.

그는 "제가 너무 긴장했다. 제가 소문을 많이 냈는데 선생님의 숨은 팬들이 너무 많다"며 "어머니께서도 선생님 건강을 기원하는 영상편지를 남기셨다"고 밝혔다.

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이어 송지효는 "얼마 전 어머니께 선생님을 만난다고 하니까 '나도 나도'라고 하시더라. 그래서 '엄마는 안 오시니까 영상 남겨'라고 했다"며 영상 편지를 공개했다.

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공개된 영상 속 송지효의 어머니는 코와 입을 가린 채 눈만 드러낸 모습으로 등장했다. 그는 "저 지효 엄마다. '지효쏭' 나오신다고 하신다고 하더라. 너무 보고 싶었다. 너무 팬이다. 감사하다. 늘 건강하셔라"라며 따뜻한 인사를 전했다.

이에 김복준 교수는 "아이고 박여사님 고맙습니다"라며 환하게 웃으며 화답했다.

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송지효는 "엄마가 너무 민망해하셔서 얼굴은 안 나오고 목소리만…"이라고 설명했고, 김복준 교수는 "어머니 얼굴 사진은 뵀다"고 답해 현장을 훈훈하게 만들었다.