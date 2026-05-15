한예리, '백상' 워스트 선정에 불쾌감 "내 드레스+숏컷 가장 예뻐, 꼭 무난할 필요 있냐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한예리가 '백상예술대상' 워스트 드레서 선정과 관련한 일부 평가에 대해 소신을 밝혔다.

Advertisement

한예리는 15일 자신의 SNS를 통해 시상식 당시 착용했던 드레스에 대한 온라인 반응을 뒤늦게 접했다며 장문의 글을 게재했다.

그는 "난 누가 뭐래도 내 드레스가 가장 예뻤다. 내가 입고 싶은 드레스를 입었을 뿐"이라며 자신의 선택을 존중해 달라는 뜻을 전했다.

이어 "지금의 내 상태는 짧은 머리다. 내 스태프분들은 최선을 다해주셨다"며 스타일링을 함께한 스태프들에 대한 감사도 함께 전했다.

Advertisement

또한 한예리는 "시상식이라고 해서 매번 무난할 필요는 없다. 이날 난 충분히 아름다웠다"고 강조하며 자신의 스타일 선택에 대한 확고한 소신을 드러냈다.

Advertisement

마지막으로 그는 "아, 검색을 잘 안 해서 이제 봤다"라는 글과 함께 #백상 #백상예술대상 #한예리 #워스트 등의 해시태그를 덧붙이며 해당 논란을 인지한 뒤의 복합적인 심경을 간접적으로 드러냈다.

앞서 한예리는 지난 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제62회 '백상예술대상'에 참석했다. 당시 그는 숏컷 헤어스타일에 실크 쉬폰 드레스를 매치해 등장, 특유의 가녀린 실루엣을 살린 스타일링으로 시선을 모았다. 다만 일부에서는 해당 드레스의 소재와 목·가슴 부분의 장식 디자인 등을 두고 다소 부정적인 반응을 보이며 '워스트 드레서'라는 평가가 이어졌다. 이에 한예리는 자신의 선택과 스타일링을 함께 완성한 관계자들에 대한 존중과 애정을 드러내며 소신 있는 입장을 전했다.