'수십억 해킹피해' 장동주, 돌연 배우 은퇴 선언…"인생 송두리째 바뀌었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장동주가 수십억 대의 해킹 피해와 협박의 고통을 고백한 지 얼마 지나지 않아 돌연 연예계 은퇴를 선언했다.

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장동주는 15일 자신의 소셜 미디어를 통해 "오랜 시간 배우라는 이름으로 살아오며 참 많은 사랑과 응원을 받았다"며 "오늘을 마지막으로 저는 배우 장동주로서의 삶을 내려놓으려 한다"고 밝혔다.

앞서 장동주는 지난해 10월 "죄송합니다"라는 글과 함께 연락이 두절되어 우려를 샀으며, 지난 1월에는 휴대전화 해킹 및 협박 피해를 당했음을 고백해 파장을 일으켰다.

당시 그는 "그 남자가 시키는 대로 할 수밖에 없었다. 내 인생이 송두리째 바뀌었고, 가족은 나를 위해 집도 팔았다. 수십억을 날리고 빚더미에 앉았다"며 참혹한 상황을 털어놓은 바 있다.

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이후 쏟아지는 악플과 '몸캠' 의혹 등 저질스러운 억측에 대해 "내 휴대전화 속에는 비밀 유지 계약서 등 오픈되면 안 되는 자료가 무궁무진하다. 본인의 사고방식 수준이나 깨달아라"며 강하게 분노를 표출하기도 했다.

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장동주는 논란 중에도 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에 출연하고, 지난 1일 영화 '우리의 다음' 캐스팅 소식을 전하며 활동 의지를 보였다. 하지만 복귀 의지를 드러낸 지 불과 2주 만에 전격 은퇴를 결정하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

장동주는 마지막 인사에서 "카메라 앞에서 웃고 울었던 모든 순간이 인생에서 가장 빛나는 시간이었다"며 "비록 무대는 떠나지만 여러분이 보내주신 마음은 평생 잊지 않겠다"고 전했다.

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논란 속에서도 그는 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에 출연했고, 지난 1일에는 영화 '우리의 다음(OUR NEXT)' 출연 소식을 알리며 활동 재개 의지를 드러냈다.

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그러나 불과 2주 만에 은퇴를 선언하면서 안타까움을 더하고 있다.

narusi@sportschosun.com