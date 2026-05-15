김영희, 기부하라는 뜬금 지적에 “동참하시죠” 정면 응수

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 김영희가 기부를 강요하는 댓글에 직접 답글을 남겼다.

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김영희는 최근 자신의 SNS를 통해 남편 윤승열이 구매한 딸 인형 수납통 사진을 공개했다.

그는 "아침에 일어나 보니 새벽 배송이 와 있더라"며 "아빠가 해서 인형 수납하려고 고르고 골라 샀다고 한다"고 전했다. 이어 "봉제 인형이 너무 많아서 110리터 통을 샀다는데 설마 저거냐"며 파란색 고무통 가득 담긴 인형 사진을 공개해 웃음을 자아냈다. 사진 속 윤승열은 인형이 가득 담긴 통 옆에 서 있었다.

해당 게시물에 한 네티즌은 "기부 좀 하세요"라는 댓글을 남겼다. 이에 김영희는 직접 "해서 손때 탄 인형이라 인형이 아닌 다른 쪽으로 꾸준히 기부 중"이라며 "동참하시죠?"라고 답글을 남겼다.

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김영희의 댓글이 공개되자 온라인에서는 "사이다 대응", "괜한 오지랖이었다", "왜 남의 육아용품까지 간섭하냐" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 김영희는 현재 KBS2 예능 프로그램 '말자쇼'에 출연 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com