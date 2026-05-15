편승엽, 15년 비밀 부친 '4혼' 고백..."2살 연하 ♥아내, 나 때문에 초혼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 편승엽이 그동안 베일에 싸여있던 15년 차 '4혼' 생활을 전격 공개하며 파란만장한 인생사를 털어놓는다.

Advertisement

'무명전설'로 재발견을 이루고 있는 36년 차 중견 트로트 가수 편승엽이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 15년 간 비밀에 부쳤던 4혼과 관련한 심정을 전한다.

편승엽은 오는 16일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 25회에서 15년간 비밀에 부쳤던 4혼 소식과 아내와의 러브스토리를 공개한다.

편승엽은 "다른 사람들의 시선 때문에 4혼 소식을 밝히지 않았지만, 이제는 밝혀도 될 것 같았다"라며 늦게라도 공개한 이유를 밝혔다.

Advertisement

"이별할 때마다 '다시는 사랑하지 말아야지' 그렇게 다짐했다"라고 한 편승엽이 4혼을 결심하게 된 계기에 관심이 모인다.

Advertisement

또한 편승엽은 우연한 인연으로 알게 된 아내가 일본에서 살다가 오랜만에 귀국했을 때 연락이 닿아 그 인연으로 사랑이 싹텄다고 이야기한다.

더욱이 편승엽은 "알고 보니 저 때문에 결혼을 안 했고 계속 혼자 사는 거예요"라며 2살 연하 아내가 초혼이라고 고백해 이목을 집중시킨다.

Advertisement

편승엽이 "제일 제 옆에서 고생한 사람이고, 제일 못해준 사람"이라고 한 지금의 아내와의 결혼생활이 궁금증을 자아낸다.

Advertisement

이어 "매번 힘든 일이 있을 때마다 곁을 지켜준 사람이 지금의 아내"라고 한 편승엽은 무대에 서지 않던 공백 기간 중 벌인 다양한 사업에 대해 토로한다.

특히 운영했던 고깃집이 손님들을 관광버스를 대절해서 올 만큼 호황을 누렸지만, 갑자기 광우병 사태가 터지며 접을 수밖에 없던 일화를 털어놨다. "한 달에 인건비만 2,600만 원이라 견딜 수가 없었다"라고 한 편승엽의 안타까운 사연은 어떨지 귀추가 주목된다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

narusi@sportschosun.com