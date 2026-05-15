서인영, 성수동 휩쓴 '원조 신상녀'의 위엄…서 있기도 힘든 '역대급 킬힐'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 성수동 한복판에서 압도적인 '연예인 포스'를 발산하며 목격돼 화제를 모으고 있다.

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최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 '실시간 성수 서인영 목격담'이라는 제목의 글과 영상이 빠르게 확산 중이다.

공개된 영상 속 서인영은 서울 성동구 성수동에서 열린 '유튜브 팬페스트 코리아' 행사에 참석해 자리를 빛내고 있다.

이날 서인영은 자신의 트레이드마크와도 같은 짧은 숏컷 헤어에 몸매가 드러나는 블랙 드레스를 매치해 시크하면서도 세련된 무드를 완성했다.

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특히 시선을 강탈한 것은 서인영의 상징인 '킬힐'이었다. 서인영은 제대로 중심을 잡기조차 힘들 법한 아찔한 높이의 킬힐을 신고도 여유 넘치는 애티튜드를 선보여 감탄을 자아냈다.

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여기에 화려한 명품백을 포인트로 매치, 유튜버들 사이에서도 독보적인 아우라를 뽐냈다.

최근 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하며 대중과 적극적으로 소통 중인 그는 이날 행사에서도 팬들과 다정하게 소통하며 반전 매력을 선보였다는 후후문이다.

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서인영을 직접 목격한 누리꾼들은 "킬힐 신고 동네 센 언니 바이브로 말 걸어주는데 너무 멋졌다", "역시 연예인은 다르다, 피부에서 광이 나더라", "서인영 시대가 다시 온 것 같다"며 뜨거운 반응을 보였다.

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narusi@sportschosun.com