유재석 호통치던 양상국, 결국 고개 숙였다 "분량 욕심에 오버" ('옥문아')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 양상국이 최근 불거진 태도 논란에 대해 직접 해명하며 "방송 욕심 때문에 과하게 말했다"고 털어놨다.

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15일 KBS 측은 "경상도 남매의 서울 옥탑방 적응기 비비, 양상국"이라는 제목의 '옥탑방의 문제아들' 예고편을 공개했다.

영상 속 양상국은 "화제성도 크고 논란도 크다"라는 말에 최근 자신을 둘러싼 각종 논란을 언급했다. 그는 "원래 성격이 내성적이라 방송에 들어가면 오히려 오버를 하게 된다"라며 "분량 욕심 때문에 실제 생각과 다르게 말할 때가 있다"고 솔직하게 고백했다.

앞서 양상국은 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '핑계고'에 출연해 "여자 친구를 데려다준 적이 없다"고 발언해 비판받았다. 이어 당시 유재석이 "사랑하면 더 함께하고 싶지 않냐"라고 말했지만, 양상국은 "그건 유재석 씨 스타일", "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라는 발언까지 해 태도 논란에 휩싸였다.

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양상국은 연이어 tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르고 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않고 발길질까지 하는 모습으로 논란이 됐다.

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이날 송은이는 "상국이의 최종 생각은 뭐냐"라고 물었고, 양상국은 "어디 여자가 집에 혼자 가냐. 내가 데려다줘야지"라며 논란을 유쾌하게 정리하는 듯한 발언에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

anjee85@sportschosun.com