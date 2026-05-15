제니, 필터 없는 셀카인데 거울 속 얼굴 왜 다르지..각도 탓이었다

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크의 제니가 감각적인 데일리룩과 함께 일상을 공개해 눈길을 끌고 있다. 특히 거울에 비친 모습이 온라인상에서 다양한 반응을 이끌어내며 화제를 모았다.

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15일 제니는 자신의 SNS에 "im really bad at organizing photos"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 화이트 톱에 블랙 레더 재킷을 걸친 채 거울 셀카를 남기며 시크한 분위기를 자아냈다.

특히 카메라를 응시하는 모습과 거울에 반사된 얼굴의 느낌이 사뭇 다르게 보이면서 팬들의 관심이 이어졌다.

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또한 제니는 크롭 맨투맨, 가죽 재킷 등 다양한 아이템을 자신만의 스타일로 소화하며 독보적인 패션 센스를 드러냈다. 블루 계열 니트와 슈퍼맨 로고 디자인의 상의, 레더 아이템 등을 조합한 스타일링은 자유분방하면서도 트렌디한 매력을 더했다.

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게시물을 본 팬들은 "완벽하다", "일상 사진 모음이 제일 좋다", "사랑한다" 등 뜨거운 반응을 남겼다.

반면 일부의 누리꾼들은 거울에 비친 모습에 대해 "사진 느낌이 조금 다르게 보인다", "보정이나 필터를 사용한 것 같다" 등의 의견을 내놓기도 했다. 이에 팬들은 "그런 생각을 하는 게 놀랍다", "각도와 조명 차이다. 상식 부족이다", "다른 기사 사진들을 봐라. 똑같다"며 제니를 옹호하는 반응을 보였다.

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tokkig@sportschosun.com