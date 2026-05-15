‘코난’ 유미란 日성우, 지난달 사망..뒤늦게 알려진 비보

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본 애니메이션 명탐정 코난에서 모리 란(한국명 유미란) 역을 맡아온 성우 야마자키 와카나가 별세했다. 향년 61세다.

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15일 야후 재팬 등 일본 현지 매체에 따르면 야마자키 와카나는 지난 4월 18일 투병 중 사망했으며, 이 사실이 뒤늦게 알려졌다.

소속사 아오니 프로덕션은 공식 발표를 통해 "고인은 병으로 치료를 이어오던 중 회복하지 못하고 2026년 4월 18일 영면했다"고 전했다.

이어 "생전 보내주신 성원에 깊이 감사드리며, 장례는 유가족 뜻에 따라 가까운 친지들만 참석한 가운데 조용히 진행됐다"고 밝혔다.

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야마자키 와카나는 1996년부터 약 30년간 명탐정 코난의 대표 캐릭터 모리 란 역을 맡아 작품을 이끌어왔다. 그러나 올해 3월부터 지병으로 인해 활동을 중단했고, 이후 해당 배역은 성우 오카무라 아케미가 대신 맡고 있다.

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1965년생인 고인은 명탐정 코난 외에도 '마루코는 아홉살', '크레용 신짱', '세일러문', '드래곤볼 GT', '포켓몬스터', '원피스' 등 한국에서도 잘 알려진 인기 애니메이션 작품에서 다양한 캐릭터를 연기하며 큰 사랑을 받아왔다.

tokkig@sportschosun.com