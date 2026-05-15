[MLB Live]미쳤다! 이정후, 오타니 앞에서 '호텔' 세웠다…SF 구한 동점 2타점

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[스포츠조선 박상경 기자] '영웅 더비'가 불타오르고 있다.

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 LA 다저스전에서 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 이정후는 15일(한국시각) 미국 LA의 다저스타디움에서 펼쳐진 다저스전에서 팀이 0-2로 뒤지고 있던 5회초 2사 1루에서 2타점으로 연결되는 인사이드 더 파크 홈런을 만들었다. 다저스 선발 에멧 시핸을 상대로 1회초 첫 타석에서 땅볼로 물러났던 이정후는 두 번째 만남에서 2S의 불리한 카운트에서 높은 코스로 들어온 94.8마일 직구를 걷어올렸다. 살짝 빗맞은 타구는 높게 떠 좌선상의 3루수와 좌익수 사이에 떨어졌다. 다저스 좌익수 테오스카 에르난데스가 좌측면 펜스로 향하는 타구를 잡기 위해 뛰어가는 동안 이정후는 빠르게 베이스를 돌았다. 그 사이 공이 펜스에 맞고 굴절, 좌측 워닝 트랙 펜스 방향으로 갔고 에르난데스가 이를 놓치면서 분위기가 달아 올랐다. 이정후가 3루를 돌아 홈까지 파고든 가운데 다저스 야수진이 급히 송구에 나섰지만, 헤드 퍼스트 슬라이딩을 한 이정후가 좀 더 빨리 홈을 터치했다. 2타점 홈런. 이정후는 세이프 뒤 오른손을 흔들면서 기쁨을 숨기지 않았다.

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키움 히어로즈 동료였던 이정후와 김혜성은 이날 다저스타디움에서 나란히 선발 맞대결을 펼치고 있다. 이정후가 1번 타자-우익수, 김혜성이 8번 타자-2루수로 나섰다.

첫 타석에선 김혜성이 웃었다. 김혜성은 다저스가 1-0으로 앞선 2회말 1사 2, 3루에서 샌프란시스코 선발 랜든 루프가 뿌린 몸쪽 높은 코스 93.3마일 싱커를 밀어쳐 1타점 적시타를 만들었다.

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두 선수가 나란히 타점을 만든 이 경기 5회말 현재 샌프란시스코와 다저스가 2-2 동점으로 맞서고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com