카리나, 돈 문제 앞 확고한 철학…"엮이지 말고 도망가라"

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[스포츠조선 정안지 기자] 에스파 카리나가 돈 문제에 대한 자신의 확고한 철학을 밝히며 "무조건 엮이지 말고 도망가라"고 조언했다.

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지난 14일 'Harper's BAZAAR Korea' 측은 유튜브 채널을 통해 "카리나가 예쁘고 제 고민을 잘 들어줘요 #들어나 봅시다"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속 카리나는 "부탁받았을 때 거절을 잘 못한다"라는 고민에 "솔직한 게 답이다"라고 말했다. 특히 돈을 빌려달라는 상황에 대해서는 "무조건 엮이지 말고 도망가라. '나 돈 좀 빌려달라'고 하면 '미안하다. 돈 문제는 조금 불편해하다'라고 솔직하게 말하는 게 좋은 것 같다"라고 현실적인 조언을 전했다.

카리나는 "굳이 다른 거짓말을 만들어서 거절하지 말고 불편하면 불편하다, 싫으면 싫다고 떳떳하게 이야기해도 괜찮다"라며 "부탁은 강요가 아니라 선택"이라고 덧붙였다.

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또한 카리나는 '슬프고 울고 싶을 때는 어떤 방법으로 자신을 조절하느냐'는 질문에 "슬프면 슬퍼하고, 울고 싶으면 운다"고 답했다. 이어 "생각보다 주변 사람들에게 SOS를 많이 하는 것이 도움이 된다"라면서 "혼자 끙끙 앓을 필요가 없다. 친구들에게 터놓고 이야기 해보는 것도 좋은 방법"이라고 말했다.

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인간관계와 자신감, 직장 스트레스에 대한 생각도 솔직하게 털어놓았다. 카리나는 '너무 예민해서 다른 사람의 언행을 자꾸 마음 속으로 확대해서 해석하고, 사람들이 나를 싫어하는 건 아닐까 생각을 많이 한다'는 사연에 "본인이 말한 것처럼 확대 해석일 뿐이다"라고 말했다. 이어 "나 같은 경우 그런 기분이 든다면 '너, 나 싫어하냐'라고 물어본다"라면서 오해를 쌓아두기보다 솔직하게 대화하는 것이 중요하다고 밝혔다.

또한 자신감에 대해서는 "모르면 물어보는 것이 부끄러운 일이 아니다. 그러다 보면 자연스럽게 자신감이 생긴다"라면서 "사회생활은 큰 학교일 뿐"이라고 말했다.

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카리나는 업무 스트레스에 대해서는 "일하는 게 즐거울 수는 없다"라면서 "재미있는 일 하나씩 꼭 만들었으면 좋겠다. 쓸데없는 이야기를 자주 하고 쓸데없는 개그를 시도해서 성공하면 기분 좋지 않나. 나는 이렇게 살고 있다. 피해 끼치지만 말고 하고 싶은 대로 하면 즐겁더라"고 조언해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com