비, ♥김태희에게 혼쭐났다...집에서도 살벌한 눈빛 "왜 그런 눈빛 하냐고" (집대성)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 비가 드라마 속 극악무도한 빌런 캐릭터에 몰입했던 당시의 비하인드를 공개하며, 과도한 역할 몰입으로 인해 아내 김태희에게 혼났던 일화를 털어놨다.

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15일 '집대성' 유튜브 채널 콘텐츠에는 비가 게스트로 출연해, 최근 큰 화제를 모았던 넷플릭스 '사냥개들2' 속 빌런 연기와 관련된 다양한 비하인드를 전했다.

비는 극 중 캐릭터 설정에 대해 "악역의 극악무도함에는 이유(사연)가 없어야 한다는 생각이었다. 보통 악역에게는 서사가 있지 않나. 그런데 '서사가 없는 악역을 만들고 싶다'는 것이 감독님의 생각이었다"라고 설명했다.

이어 그는 "정말 극강의 빌런 역할이었기 때문에 몸도 괴물처럼 벌크업을 했고, 사실 여기서 처음 이야기하는데 분장도 많이 했다"라고 털어놨다.

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특히 "내가 선한 얼굴이지 않나. 이미지가. 그래서 분장할 때 머리를 쫙 당겨 눈매를 날카롭게 만들고, 눈썹도 다듬었다"라며 외적인 변화를 주기 위한 디테일한 작업 과정을 공개했다.

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또한 비는 "턱선도 더 날카롭게 보이도록 메이크업을 했고, 심지어 촬영 이틀 전부터는 밥도 잘 안 먹었다"라며 극단적인 수준의 몰입 과정을 고백해 놀라움을 자아냈다.

이를 지켜본 대성은 "그때 형 눈빛이 살벌해서 '이게 뭐야?' 싶었다. 오금이 저리는 눈빛이었다"라며 영상에서 느꼈던 압도적인 분위기를 떠올렸다.

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하지만 비는 지나친 몰입의 부작용도 함께 전했다. 그는 "나 그래서 실제로 (아내 김태희에게) 혼났다. 집에서도 그런 눈빛을 하고 있다고 하더라"라며 급 아련한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

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이에 대성은 "형수님에게 혼났냐"라며 폭소했고, 비는 이어 "촬영이 끝나면 역할에서 빠져나와야 하는데, 몰입이 계속돼 집에서도 화가 나 있는 상태였다. '밥이 왜 늦게 나와?' '컵이 왜 늦게 나와?' 하면서 계속 화를 냈다"라고 당시 상황을 생생하게 재현했다.

shyun@sportschosun.com