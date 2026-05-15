'48㎏' 임지연, '뼈말라 대식가' 인증.."성시경과 고기 12인분 순삭"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 임지연이 마른 몸매와는 상반된 반전 먹성을 자랑했다.

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15일 가수 성시경의 유튜브 채널 '성시경'에는 임지연 편 '먹을텐데' 영상이 공개됐다.

이날 임지연은 평소보다 더 야윈 모습으로 등장했다. 성시경이 "말랐다"라며 놀라자, 임지연은 "2~3일 동안 다이어트를 했다. 제작발표회를 앞두고 살을 조금 뺐다"라고 말했다.

이어 두 사람은 고깃집에서 남다른 먹성을 자랑하며 폭풍 먹방을 펼쳤다. 임지연은 성시경을 보며 "오빠가 살이 너무 많이 빠져서, 외적으로 한창 물이 오르셨다는 소문을 많이 들었다. 엄청 얄쌍해진 모습으로 나와서 잘 안 드시려나 걱정했는데, 괜한 걱정이었다"라며 웃었다.

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그런가 하면 고깃집 폭풍 먹방을 펼치는 임지연을 보고 깜짝 놀랐고, 두 사람이 12인분을 순식간에 해치웠다고 전했다. 성시경은 "아직 배가 안 부르다"라고 말했고, 임지연도 "저도 그렇다. 탄수화물이 안 들어가서 그런 것 같다"라며 공감했다.

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한편 임지연은 SBS 드라마 '멋진 신세계'에 출연 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com