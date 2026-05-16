'최지훈이 살렸는데 결국 또 볼넷' 8회 극적인 동점 만루포 터졌지만 12사사구에 무너진 SSG [인천 현장]

8회말 1사 만루 SSG 최지훈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[인천=스포츠조선 박재만 기자] 패배를 막아낸 줄 알았던 최지훈의 극적인 만루포도 끝내 볼넷 12개 앞에서는 빛을 잃었다.

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SSG가 경기 내내 이어진 제구 난조 끝에 스스로 무너졌다. 패색이 짙던 순간 최지훈이 터뜨린 동점 만루홈런으로 승부를 원점으로 돌렸지만, 마지막까지 발목을 잡은 건 결국 볼넷이었다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 이날 SSG 투수진은 무려 볼넷 12개를 허용하며 아쉬운 패배를 떠안았다. 8회 최지훈이 극적인 동점 만루포로 분위기를 끌어올렸지만, 9회 마무리 조병현이 밀어내기 볼넷을 내주며 허무하게 무너졌다.

이날 SSG 투수진은 시작부터 흔들렸다. 선발 긴지로가 4이닝 동안 볼넷 4개를 기록했고, 이어 올라온 김도현이 3볼넷, 정동윤도 3볼넷을 허용하며 흐름을 계속 내줬다. 스트라이크를 던지지 못하자 경기는 자연스럽게 LG 쪽으로 기울었다.

9회 1사 만루 위기 상황에서 마무리 조병현은 홍창기 상대 밀어내기 볼넷을 허용했다.

리그 최고 선구안 홍창기는 볼넷으로 경기를 뒤집은 뒤 미소 지었다.

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반면 LG는 선발 치리노스가 5이닝 3실점으로 버틴 뒤 불펜진이 안정적으로 리드를 지켰다. SSG는 8회까지 볼넷 10개를 내주며 7-3으로 끌려갔다. 경기 분위기 역시 LG의 승리로 굳어지는 듯했다.

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그 흐름을 단숨에 바꾼 건 최지훈이었다.

8회 1사 만루. 이날 안타 없이 침묵하던 최지훈은 LG 장현식의 2구째 포크볼을 받아쳐 우중간 담장을 넘기는 극적인 동점 만루포를 터뜨렸다. 맞는 순간 홈런임을 직감한 최지훈은 두 팔을 번쩍 들어 올렸고, 베이스를 돌며 포효했다.

패색이 짙던 순간 무안타로 침묵하던 최지훈은 동점 만루포를 터뜨렸다.

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패색이 짙던 경기를 단숨에 원점으로 돌린 한 방이었다. 홈에서 최지훈을 기다리던 에레디아와 김재환도 믿기 힘들다는 표정을 감추지 못했다. 더그아웃 분위기는 순식간에 뜨겁게 달아올랐다.

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하지만 어렵게 되살린 흐름은 오래가지 못했다. 또다시 볼넷이 문제였다.

9회 마운드에 오른 마무리 조병현은 1사 이후 박해민, 신민재에게 연속 안타를 허용하며 흔들렸다. 이어 대타 천성호를 고의4구로 내보내며 만루 승부를 택한 SSG 벤치는 홍창기와 정면 승부를 선택했다.

9회 대타로 나온 천성호는 뛰어난 선구안을 뽐내다 결국 고의4구로 출루했다.

결과는 아쉬웠다. 조병현은 끝내 스트라이크 존을 공략하지 못했고, 홍창기에게 밀어내기 볼넷을 허용하며 결승점을 내줬다.

최지훈의 극적인 동점 만루포는 분명 경기 흐름을 뒤집은 결정적인 장면이었다. 하지만 SSG는 이날 볼넷 12개를 헌납하며 위기를 만들었고, 결국 스스로 무너졌다. 경기 막판 동점 만루포로 어렵게 되살린 흐름도 끝내 반복된 볼넷 앞에서 빛이 바랬다.