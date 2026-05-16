노홍철, 압구정 현대 50평 매매 후 ‘날벼락’…“사자마자 4억 떨어져”

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 노홍철이 집값 하락으로 씁쓸했던 경험을 털어놨다.

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15일 '노홍철' 유튜브 채널에는 '노홍철 깜짝 놀란 요즘 청년들 현실적인 월세살이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

노홍철은 과거 압구정 30평 아파트에서 거주했을 때를 떠올리며 "여기에 살면서 두들겨 맞은 적이 있다. 테러를 당했다"라고 말했다. 노홍철은 지난 2008년 아파트로 귀가하던 중 괴한에게 피습 당해 귀가 찢어지고 갈비뼈가 골절되는 등 전치 5주의 부상을 입었다. 그러나 당시 노홍철은 부상을 입으면서도 오히려 가해자를 다독이는 모습을 보였다.

노홍철은 "내가 맞을 이유가 없었다. (가해자가) 정신이 아프다는 생각을 못 하고 오해가 있다고 생각했다. 나를 정말 죽일 듯이 때렸다. 진짜 피가 철철 났다"라고 떠올렸다. 이어 "나중에 경찰이 출동한 후 진정이 됐다. 주변에서 계속 거기에 살면 큰일 날 것 같다면서, 보안이 철저한 곳으로 이사를 가라고 했다. 평수를 넓혀 이사를 갔다"라며 이후 압구정 현대 아파트 50평을 매매했다고 설명했다.

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PD가 "그 집은 훗날 목돈이 되는구나"라고 묻자, 노홍철은 "싸게 잘 샀다고 했는데 내가 사고 4억원이 떨어지더라"라며 씁쓸함을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com