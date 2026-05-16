‘-44kg 후 요요’ 김신영, 적나라한 뱃살에 충격.."너무 많이 나와" ('나혼산')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 김신영이 셀프 이발 중 자신의 뱃살을 보고 깜짝 놀랐다.

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15일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 김신영이 출연했다.

김신영은 MBC FM4U '정오의 희망곡' DJ로 무려 15년째 활약 중인 바. 전현무는 김신영이 라디오를 진행하는 모습을 보자 "골든마우스는 10년 진행하면 주는 거냐"라고 물었다. 김신영은 "20년 하면 준다. 2020년 브론즈 마우스 수상 당시 제가 최연소 수상자였다. 2029년까지 시끄러운 일이 없고 저만 그만두지 않으면 골든마우스도 받게 된다"라고 설명했다.

MBC는 10년 된 진행자들에게 브론즈마우스를, 20년 된 진행자들에게는 골든마우스를 헌정하고 있다.

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전현무는 "난 라디오를 2년 반 진행하면서 휴가를 못 가 너무 힘들었다"라며 김신영을 보고 감탄했고, 코드 쿤스트도 "스페셜 DJ를 1주일 하는 것도 힘들었다"라고 공감했다. 김신영은 "라디오는 이제 저의 일상이 됐다"라고 이야기했다.

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김신영은 집으로 돌아오자마자, 셀프로 뒷머리 이발을 했다. 혼자 한 지 10년이 됐다고. 김신영은 "미용실을 가려니 귀찮아서 안 되겠더라. 그래서 애견 이발기로 밀었더니 너무 싹 밀렸다. 머리가 말티즈처럼 털렸다"라며 이후 사람용 이발기를 구입, 셀프 미용을 하게 됐다고 설명했다.

그런가 하면 김신영은 자신이 이발하는 모습을 보더니 "배가 너무 많이 나왔다"라며 놀라 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com