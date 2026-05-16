백지영, ♥정석원과 술 문제로 갈등 "많이 마셔서 혼나..보수적인 성격"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 백지영이 남편 정석원과의 연애 시절 술자리 문제로 자주 부딪혔다며 솔직한 갈등 비하인드를 털어놨다.

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16일 백지영의 유튜브 채널에는 '첫 만남에 뽀뽀부터 한 백지영♥정석원 부부의 소개팅 스토리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 두 사람의 첫 만남을 함께했던 지인들이 등장해 당시를 생생하게 회상했다.

백지영은 "오늘 모임은 내가 석원 씨를 처음 만난 날 함께 있었던 사람들 모임"이라며 "그날부터 지금까지 이야기를 풀어보려 한다"고 입을 열었다.

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정석원을 백지영에게 소개해준 스타일리스트는 "지영이한테 남자를 소개해준 건 처음이었다"며 "석원이 너무 바르고 착해서 꼭 소개해주고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "백지영이 얼빠 스타일이라 걱정도 했는데, 석원을 보자마자 '얘는 진짜 괜찮다' 싶었다"고 털어놨다.

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특히 두 사람은 첫 키스 비하인드까지 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다. 지인들이 "첫 키스가 언제였냐"고 묻자 두 사람은 동시에 "첫 만남"이라고 답해 모두를 놀라게 했다. 백지영은 "첫 만남 후 다 같이 집에 갔고, 이야기를 나누다 자연스럽게 가까워졌다"고 설명했다.

연애 시절 갈등에 대한 이야기도 공개됐다. 백지영은 "당시 내가 술을 많이 마셔서 정석원에게 혼난 적이 많았다"며 "석원이 굉장히 보수적인 스타일이었다"고 털어놨다.

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정석원 역시 "잘 만나고 있다가 갑자기 헤어지자는 말을 들은 적도 있었다"며 "그래도 결국 다시 붙잡게 되더라"고 솔직하게 고백했다.

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이를 지켜본 지인들은 "두 사람이 불같이 싸워도 서로 너무 힘들어했다"며 "그 모습을 보면서 결국 결혼하겠구나 싶었다"고 입을 모았다.

한편 백지영과 정석원은 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com