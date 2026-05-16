가슴골 사라진 장원영…현장 포토콜 vs 브랜드 제공컷 차이 확연하네

사진제공=연합뉴스, 불가리

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 '아이브' 멤버 장원영의 행사 사진을 두고 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.

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장원영은 지난 12일 서울 광진구 비스타 워커힐 서울에서 열린 불가리 '에클레티카 하이 주얼리' 이벤트 행사에 참석했다.

이날 장원영은 블랙 튜브톱 드레스를 입고 등장했다. 긴 웨이브 헤어와 화려한 주얼리를 매치한 채 특유의 인형 같은 비주얼을 드러냈다.

특히 현장 포토콜에서 촬영된 사진에서는 쇄골과 어깨 라인, 가슴골이 자연스럽게 드러난 모습이었다. 장원영은 윙크와 손하트 포즈를 취하며 우아한 분위기를 자아냈다.

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하지만 이후 불가리 측이 배포한 공식 사진에서는 분위기가 다소 달랐다. 온라인에서는 "쇄골 아래 라인이 다르게 보인다", "가슴골 부분이 달라졌다", "보정 들어간 것 같다" 등의 반응이 나오기 시작했다.

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일부 네티즌들은 현장 취재 사진과 브랜드 공식 사진을 직접 비교하며 "포토샵 처리 아니냐", "몸매 라인이 달라졌다", "공식 사진이 더 평면적으로 보인다" 등의 의견을 내놓고 있다.

한편 장원영이 속한 '아이브'는 최근 월드투어와 글로벌 브랜드 활동을 병행하며 국내외에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com