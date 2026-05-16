[현장 기자회견]'월드컵 최종명단 발표' 홍명보 감독, "'좋은 위치로 32강 진출하기'가 1차 목표…변수 많은 대회에서 이변 만들겠다"…韓 축구팬 응원도 '당부'

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 코칭스탭과 함께 포즈를 취하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 코칭스탭과 함께 포즈를 취하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

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[광화문=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독이 앞서 한 방송 인터뷰에서 언급한 월드컵 32강 진출이 '1차 목표'일뿐이라고 강조했다.

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홍 감독은 16일 서울 광화문 KT 빌딩에서 진행한 2026년 북중미월드컵 최종 명단발표 기자회견에서 "우리 목표는 32강이 아니라 32강을 좋은 위치로 진출하는 것"이라며 "그렇게 되면 선수단 사기가 높아질 거다. 그 다음엔 어떤 일이 일어날지 모른다. 생각하지도 못할 위치까지 올라갈 수 있다"라고 힘줘 말했다.

홍 감독은 "이번 월드컵에는 많은 변화가 있다. 참가국이 늘어났고, 역대 가장 넓은 지역에서 열린다. 그만큼 이동거리, 기후, 시차, 경기 운영 방식 등 어느 때보다 변수가 많다. 결국 이번 월드컵의 핵심은 이런 변수에 어떻게 대처하고 통제하느냐"라며 "이런 변수를 위기가 아닌 이변을 만들 기회로 만들고자 노력하겠다"라고 했다. 이어 "선발된 선수는 월드컵이라는 세계적인 무대에서 필요한 경험과 기량을 갖췄다고 확신한다. 낯선 환경에 대한 적응력, 다양한 변수 속에서도 경기력을 유지할 수 있는 능력을 갖췄다고 생각한다. 한국은 항상 월드컵에서 도전자로 싸웠다. 오늘 선발된 26명의 선수와 마지막 순간까지 잘 준비하겠다"라고 했다.

홍 감독이 월드컵 최종엔트리 26명을 발표하기까진 치열한 고민이 있었다고 털어놨다. 특히 최대 고민 지점은 미드필더와 수비수였다. 홍 감독은 공격수 손흥민(LA FC) 오현규(베식타시) 조규성(미트윌란), 미드필더 이강인(파리생제르맹) 이재성(마인츠) 황희찬(울버햄튼) 황인범(페예노르트) 백승호(버밍엄시티) 이동경(울산) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱) 김진규(전북), 수비수 김민재(바이에른뮌헨) 이한범(미트윌란) 조유민(샤르자) 김태현(가시마앤틀러스) 설영우(츠르베나즈베즈다) 이태석(아우스트리아빈) 옌스 카스트로프(보루시아묀헨글라트바흐) 박진섭(저장) 김문환(대전) 이기혁(강원), 골키퍼 김승규(FC도쿄) 조현우(울산) 송범근(전북) 등을 뽑았다. 해외파는 20명, 월드컵 첫 참가자는 13명이다. 조위제 강상윤(이상 전북) 윤기욱(서울) 등은 훈련파트너로 선수단과 동행한다.

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홍 감독은 "이름을 밝힐 순 없지만 여러 포지션을 두고 고민했다. 미드필더와 수비수 포지션을 두고는 갑론을박이 많이 있었다. 마지막에 누굴 선택할지에 대한 고민도 꽤 있었다. 결과적으로 지금 이 선수들이 선발됐다"라고 말했다. 선별 기준은 '공헌도'와 '조직력'이었다. "아무래도 대표팀에 오랜기간 있으면서 공헌도와 조직적인 면을 무시할 수 없었다"라고 강조했다.

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장기 부상 중인 핵심 미드필더 황인범은 최종 엔트리에 이름을 올렸다. 홍 감독은 "그저께 요요테스트를 했다. 심폐기능은 다른 선수보다 좋았다. 피지컬 코치와 강도높은 훈련을 다 소화했다. 조금은 안심하는 마음이 있다"며 "경기를 오랜기간 뛰지 못했기 때문에 경기 감각적인 면에선 완벽하다고는 말하지 못한다. 그 부분은 미국에서 열릴 친선경기를 통해 경기 감각을 끌어올릴 계획"이라고 밝혔다.

플레이메이커 이동경도 명단 발표 전 마지막 순간까지 홍 감독의 머릿속을 복잡하게 했던 미드필더다. 홍 감독은 이동경 발탁 배경에 대해 "이동경은 시즌 초 어려움을 겪었다. 하지만 최근 두 경기에선 예전의 모습을 보였다. 이동경은 포워드 양 쪽에서 뛸 수 있고, 경험도 있다. 라인과 라인 사이에서 볼을 받아 연결할 수 있는, 다른 선수와 다른 유형이다. 스피드가 있는 선수가 먼저 나가고, 후반에 공을 지켜야 할 때 이동경이 그 역할에 맡을 거란 생각이 들었다"라고 주로 조커로 쓸 계획이라고 밝혔다.

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수비쪽에선 3월 A매치에서 부상을 입은 김주성(산프레체히로시마)이 최종 낙마했다. 그 자리를 대신할 선수로 K리그에서 좋은 능력을 보여준 이기혁이 부름을 받았다. 홍 감독은 "(월드컵 최종엔트리를 선정하면서)중요하게 생각한 건 멀티 능력이었다. 이기혁은 중앙 수비, 미드필더, 풀백을 맡을 수 있는 다재다능한 능력을 지녔다. 시즌 초부터 좋은 경기력을 보인 강원 경기를 관찰했다. 이기혁을 중점적으로 본 건 아니지만, 그 안에서 이기혁이 핵심적인 역할을 했다. 소속팀 지도자들과도 소통을 했다. 최근 좋은 컨디션을 유지하고 있고, 자신감도 많이 가지고 있다. 수비수로서 몇가지 장단점이 있지만, 예전보다 좋아졌단 생각이 들었다. (단점같은 경우는)앞으로 훈련하면서 보완할 생각"이라고 기대감을 숨기지 않았다.

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전문 수비형 미드필더인 박용우(알아인) 원두재(코르파칸) 등이 장기부상으로 낙마한 가운데, 홍 감독은 따로 전문 수비형 미드필더를 뽑지 않았다. 이에 대해 "몇몇 선수가 부상으로 빠져 전문 수비형 미드필더는 없다"며 "앞으로 박진섭, 이기혁이 (그 포지션에서)훈련을 할 것이다. 현지에 가서 준비를 할 것"이라고 구상을 공개했다.

월드컵에서도 주장을 맡을 손흥민의 역할에 대해선 "손흥민이 주장을 하는데 있어서 내가 뭐를 더할 게 없다. 지금처럼 잘 해줄 것이라고 생각한다. 다른 선수들도 소통이 원활하게 되면 좋겠다"며 "즐겁고 편안하게 월드컵을 준비하는 시간을 만들고 싶다. 결과도 중요하지만, 좀더 과정을 즐겼으면 하는 바람"이라고 말했다.

손흥민은 올 시즌 소속팀에서 득점 부진에 빠졌다. 올시즌 컵대회 포함 19경기에서 2골 13도움을 기록 중이다. 이에 관해선 "LA에 가서 손흥민과 직접 대화를 나눴다. 직접 경기도 봤는데, 공격수 밑에서 뛰니까 찬스가 오지 않는 것을 확인했다. 선수와 소통을 하면서 어느 포지션이 적합할지 고민하겠다"라고 했다.

훈련파트너 세 명을 뽑은 점에 대해선 "지금은 월드컵을 준비하지만, 대표팀은 다음 사이클도 동시에 진행이 되어야 한다. 세 선수를 이번 월드컵에 참가시킨 이유는 이 선수들이 대표팀이 어떤 기준으로 어떤 태도로 훈련을 하는지 몸으로 체험했으면 좋겠다라는 생각에서다. 국제대회에서 오는 압박감, 부담감을 어려서부터 배워나간다면 이 선수들이 성장하는데 있어서 좋을 거란 생각이 들었다"라고 말했다.

오는 18일 홍 감독을 포함한 선발대가 사전캠프지인 미국 솔트레이크시티로 떠난다. 해외파는 소속팀 일정이 끝나는대로 속속 현지에 합류할 계획이다. 해발 약 1460m로 베이스캠프지인 멕시코 과달라하라와 지형이 비슷한 솔트레이크시티에서 고지대 적응 및 컨디션 관리에 주력하면서 31일과 6월 4일 유타에서 각각 트리니다드토바고, 엘살바도르와 두 차례 친선경기를 통해 실전 감각도 유지한다. 5일 과달라하라로 이동해 마지막 담금질에 돌입할 예정이다.

홍 감독은 국내파 위주의 1진과 해외파 위주의 2진이 합류 시점이 다른 만큼 각자 선수들 컨디션에 맞춰 훈련을 진행할 것이라고 귀띔했다. 고지대 적응을 위해 합류 후엔 2~3일간 강도높은 훈련은 하지 않을 것이라고 했다. FIFA 랭킹 100위권 밖의 두 팀과의 친선전에 대해선 "고지대 적응으로 인해 솔트레이크시티에서 경기를 치러야 했기 때문에 친선경기 상대를 잡기가 힘들었다. 클럽팀과의 경기도 고민했다. 마지막에 엘살바도르와 A매치를 잡은 건 다행"이라고 말했다.

조별리그 A조에 속한 축구대표팀은 12일과 19일 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 체코, 멕시코를 잇달아 상대한 뒤 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 3차전을 펼친다. 역대 최다인 48개국이 참가할 이번 대회에선 12개조 1~2위 24개팀과 성적이 좋은 3위팀 8팀 등 32개팀이 32강 토너먼트를 펼친다. 홍 감독은 끝으로 축구팬을 향해 "월드컵이 이제 시작이 된다. 난 감독으로서 마지막까지 이 팀을 지킬거다. 우리 선수들이 좀더 좋은 기운을 받으며 월드컵에 갈 수 있도록 많은 팬들이 좋은 기운, 성원을 해줬으면 하는 바람"이라고 당부했다.

광화문=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com