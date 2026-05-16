오웬 화이트, 복귀 첫날 6.1이닝 1자책 완벽투…단 3안타 압도적 피칭 '컴백'

오웬 화이트. 사진제공=한화 이글스

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] 한화 이글스 오웬 화이트가 압도적인 피칭으로 돌아왔다.

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화이트는 16일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와의 원정경기에서 6⅓이닝 3안타 1볼넷 4탈삼진 2실점(1자책) 호투를 선보였다. 단 85개의 투구로 KT타선을 꽁꽁 묶었다.

이렇다할 위기도 없었다. 5회까지는 단 안타 2개만 내주고 2루도 허용하지 않았다. 6회 1사 후 최원준에게 중견수 앞 2루타를 내줬지만 후속 타자 2명을 뜬공처리하고 이닝을 끝냈다.

오웬 화이트. 사진제공=한화 이글스

오웬 화이트. 사진제공=한화 이글스

7회 1루수 땅볼 실책으로 샘 힐리어드를 출루시켰고 주자 재치로 힐리어드는 2루까지 갔다. 유준규는 좌익수 플라이로 잡았지만 장성우에게 볼넷을 내주고 마운드를 강건우에게 물려줬다.

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최고 구속 153㎞ 패스트볼과 함께 커브, 포크볼, 스위퍼, 커터를 섞어 던져 KT타선을 요리했다.

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화이트는 지난 달 31일 대전 KT 위즈전 3회초 1루 커버를 들어가다 포구 과정에서 발이 미끄러지며 다리가 과하게 벌어지는 순간 왼쪽 허벅지를 부여잡고 쓰러졌다. 부축을 받으며 덕아웃으로 돌아온 화이트의 정밀 검진 결과는 '좌측 햄스트링 근육 파열'.

한화는 1일 화이트를 1군 엔트리에서 말소하고 "재활은 6주 이상이 소요될 것으로 보인다"고 공식 발표했다. 그리고 부상 재활후 복귀한 첫 경기도 KT전이었다.

오웬 화이트. 사진제공=한화 이글스

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고재완 기자 star77@sportschosun.com