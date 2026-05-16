션 따라 강릉 달린 박보검…고글에도 숨길 수 없는 비주얼

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박보검이 러닝 대회에 참가한 근황을 공개했다.

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박보검은 16일 자신의 SNS에 "Take New Footsteps with"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박보검은 강원도 강릉 일대에서 열린 글로벌 트레일러닝 대회 '2026 TNF 100 코리아'에 참가한 모습이다. 박보검은 가수 션과 함께 셀카를 찍으며 환하게 웃고 있었다. 또 얼굴 절반을 가리는 스포츠 고글을 착용한 채 푸른 숲을 배경으로 포즈를 취해 시선을 끌었다.

특히 민소매 상의 차림으로 운동 중인 모습에서는 탄탄한 팔 근육과 다부진 피지컬이 그대로 드러났다. 이어 '무궁화 꽃이 피었습니다' 동상 포즈를 따라 하며 장난기 넘치는 모습도 공개했다.

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사진이 올라오자 팬들은 "얼굴 가려도 박보검", "러닝하는데 화보 같다", "운동으로 다져진 몸매 미쳤다", "션 옆에서도 비주얼 압승" 등의 반응을 보였다.

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한편 박보검은 차기작으로 영화 '몽유도원도'와 '칼: 고두막한의 검'을 선택했다. '몽유도원도'는 올해 개봉 예정이며 현재 '칼: 고두막한의 검' 촬영을 진행 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com