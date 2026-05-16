‘자숙 중’ 조세호, 후덕해진 얼굴로 ‘최진실 딸’ 최준희 결혼식 사회 봤다

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 조세호의 근황이 포착됐다.

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16일 고(故) 최진실 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희는 11살 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.

결혼식을 앞두고 최준희는 SNS를 통해 "심장 떨려"라는 짧은 글과 함께 이동 중인 모습을 공개했다. 차 안에서 촬영한 사진에는 오프숄더 스타일의 순백 웨딩드레스 일부가 담겨 눈길을 끌었다.

이날 결혼식에는 생전 최진실과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 참석한 것으로 전해졌다.

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특히 하객들이 올린 SNS 영상에는 조세호가 결혼식 사회를 맡은 모습이 담겨 관심이 쏠렸다. 공개된 영상 속 조세호는 검은 정장을 입고 단상에 올라 "뜨거운 박수로 신랑을 맞이해달라"고 말하며 자연스럽게 진행을 이어갔다. 짧은 헤어스타일과 한층 편안해 보이는 모습도 눈길을 끌었다. 이후 조세호의 사회 멘트와 함께 신랑이 버진로드에 등장했고고 하객들의 박수가 쏟아졌다.

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앞서 조세호는 지난해 말 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹이 온라인을 통해 퍼지며 논란에 휩싸였다. 이후 사과 입장을 전했지만 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등 고정 출연 프로그램에서 하차하며 활동을 줄여왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com