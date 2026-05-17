최준희 결혼식 지킨 故최진실 절친들..정선희 울컥·이소라 "오늘은 기쁜 날" [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 故 최진실의 딸 최준희 결혼식에 생전 고인과 각별한 인연을 맺었던 연예계 절친들이 참석해 자리를 빛냈다.

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최준희는 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 사회는 방송인 조세호가 맡았고, 축가는 가수 소향과 테이가 불렀다.

이날 최준희는 오빠 최환희의 손을 잡고 버진로드를 걸었다. 하객들의 따뜻한 박수 속에서 남매는 환한 미소를 지은 채 천천히 발걸음을 옮겼다.

모친을 쏙 빼닮은 눈웃음을 짓는 사랑스러운 신부 최준희와 긴장된 표정 속에서도 듬직하게 동생의 곁을 지키는 최환희의 모습이 뭉클함을 자아냈다. 최환희는 신랑과 가볍게 포옹하며 인사를 나눈 뒤 최준희를 꼭 안아주고 혼주석으로 돌아갔다.

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결혼식에는 생전 최진실과 절친했던 홍진경, 엄정화, 이소라, 정선희, 이영자 등이 참석한 것으로 전해졌다. 최진실과 각별한 우정을 자랑했던 이들의 참석은 최준희의 새로운 출발을 더욱 뜻깊게 했다.

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SNS에는 홍진경, 엄정화, 이소라, 정선희가 한 테이블에 모여 앉아 최준희의 곁을 든든히 지키는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다. 특히 정선희는 버진로드를 걷는 최준희를 바라보며 두 손을 모은 채 뭉클한 표정을 감추지 못했다.

또 이소라는 결혼식 참석 후 자신의 SNS에 "준희 결혼식 다녀오는 길. 오늘은 기쁜 날"이라는 글을 남기며 각별한 애정을 드러냈다.

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한편 결혼식을 마친 최준희는 미국 LA로 신혼여행을 떠날 예정이다.