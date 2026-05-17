엄지영, “생각 짧았다” 애국가 제창 논란 결국 사과 [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] 밴드 큰 그림의 보컬 엄지영이 야구 경기 애국가 제창 당시 과한 창법 논란에 대해 사과했다.

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앞서 지난 16일 엄지영은 창원NC파크에서 열린 2026 프로야구 KBO리그 정규시즌 홈경기에 앞서 애국가를 제창했다.

그러나 화려한 기교가 들어간 창법이 온라인상에서 갑론을박을 불러일으켰다.

논란이 커지자 밴드 큰 그림 공식 계정을 통해 사과문이 게재됐다.

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엄지영은 "애국가로 불편을 드려 죄송합니다. 애국가를 준비하며 생각, 기량이 많이 짧았습니다"라고 고개를 숙였다.

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이어 "저에겐 정말 크고 설레는 무대였는데, NC 측 여러분께도 누가 된 것 같아 정중히 사과드립니다"라며 "원망의 댓글, 위로의 DM 모두 감사합니다"라고 전했다.

또 "더 낮은 자세로 노력해서 좋은 무대로 찾아뵙겠습니다. 무엇보다 애국가로 상심 받으신 모든 분들께 다시 한 번 고개 숙여 진심으로 사과드립니다"라고 덧붙였다.

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이를 두고 일부 누리꾼들은 "애국가는 애국가답게 불러야 한다" 등의 반응을 보이며 비판했다. 반면 "어쨌든 큰 잘못을 한 건 아니니 기운 냈으면 좋겠다", "너무 몰아가지 말자", "맹목적인 비난은 삼가야 한다" 등 옹호의 목소리도 이어졌다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

애국가로 불편을 드려 죄송합니다.

애국가를 준비하며 생각, 기량이 많이 짧았습니다.

저에겐 정말 크고 설레는 무대였는데...

NC측 여러분께서도 누가 된 것 같아 정중히 사과드립니다.

원망의 댓글, 위로의 디엠... 모두 감사합니다.

더 낮은 자세로 노력해서 좋은 무대로 찾아뵙겠습니다.

무엇보다 애국가로 상심 받으신 모든 분들께

다시 한 번 고개 숙여 진신으로 사과드립니다.