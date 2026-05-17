'이승우 월드컵 탈락' 홍명보호, 막강하다...'1위 경쟁' 멕시코도 전격 분석 "손흥민 매우 중요"→"모든 포지션 뛰어난 밸런스 좋은 팀"

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 코칭스탭과 함께 포즈를 취하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

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[스포츠조선 이현석 기자]홍명보호의 월드컵 명단에 멕시코도 긴장했다.

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멕시코의 골닷컴 멕시코판은 16일(한국시각) '2026년 월드컵 한국 대표팀 명단'이라며 한국 대표팀에 주목했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 16일 서울 광화문 KT 빌딩에서 북중미월드컵 본선에서 대한민국의 16강 진출을 이끌 최종명단 26명을 발표했다. 홍 감독은 캡틴 손흥민(LA FC), '천재 미드필더' 이강인(파리생제르맹), '괴물 수비수' 김민재(바이에른뮌헨)를 비롯해 55인 예비 명단에서 26명의 최정예 멤버를 구성했다.

스포츠조선 DB

월드컵 출정을 앞두고 때맞춰 부상을 털고 복귀한 핵심 미드필더(황인범), '귀화 스타' 옌스 카스트로프(보루시아묀헨글라트바흐), '황소' 황희찬(울버햄튼), '꽃미남 공격수' 조규성(미트윌란), '돌격대장' 오현규(베식타시), '이을용 아들' 이태석(아우스트리아빈), '홍명보호 수문장' 김승규(FC도쿄) 등도 이름을 올렸다. 26명 중 해외파가 20명(유럽파 14명), K리거가 6명이다. 2022년 카타르월드컵에선 K리거가 14명이었다. 최종엔트리 중 13명이 첫 참가다.

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깜짝 발탁 대신 확실한 선수들을 심혈을 기울여 뽑았다. 홍 감독은 마지막까지 K리그 경기들에 방문해 선수들의 모습을 점검했다. 고민되는 이름들 속에서 현장에서 보여주는 경기력을 직접 확인하겠다는 의지가 돋보였다. 26명은 포지션별로 공격수 3명, 미드필더 10명, 수비수 10명, 골키퍼 3명으로 구성했다. 가능성이 거론됐던 선수 중 이승우의 탈락이 화제를 모으기도 했다. 다만 이승우가 한 자리를 차지하기에는 대표팀은 이미 빈틈 없이 구성된 상태다. 이승우보다 올 시즌 더 좋은 활약을 펼친 K리그 선수들도 이름을 올리지 못했다.

로이터연합뉴스

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한국 대표팀 명단에 유독 관심을 갖는 국가가 있다. 바로 멕시코다. 한국은 12일과 19일 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 체코, 멕시코를 잇달아 상대한 뒤 멕시코 몬테레이로 이동해 25일 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 3차전을 펼친다. 조 1위 경쟁의 분수령이 될 수 있는 경기다 바로 개최국 멕시코와의 맞대결, 멕시코도 한국의 전력을 고려하면 가장 까다로운 상대로 여길 수밖에 없다.

골닷컴 멕시코판은 '대한민국은 2026 FIFA 월드컵 본선 진출권을 확보했으며, 주목할 만한 팀이 될 것으로 예상된다. 2014년과 2018년에는 조별 리그에서 탈락했지만, 2022년에는 그 징크스를 깨고 16강에 진출했다. 그러나 브라질이 그들의 진출을 막았다. 최고의 성적은 2002년 대회 개최 당시 나왔는데, 예상 밖의 선전으로 준결승에 진출하여 4위를 차지했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

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한국의 전력을 분석하며 스타와 밸런스에 주목했다. 골닷컴 멕시코판은 '한국 대표팀은 모든 포지션에 뛰어난 선수들을 보유한 균형 잡힌 팀'이라며 '손흥민은 공격에서 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 그의 빠른 속도, 뛰어난 시야, 그리고 현란한 드리블은 상대 수비진에게 큰 위협이 될 것이다. 이강인 과 이재성은 플레이메이킹을 지원하고 측면 공격을 담당한다. 전방에서 황희찬이 기회를 득점으로 연결해야 한다. 중원에서는 황인범이 경기의 흐름을 주도하고, 수비에서는 김민재가 핵심적인 역할을 맡을 것이다'고 평가했다.

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멕시코러서도 가장 견제되는 선전의 대상이 한국일 수밖에 없다. 한국 대표팀의 전력이 멕시코를 상대로 어떤 경기력을 보여줄지도, 멕시코에서는 계속해서 관심을 갖고 분석하리라 예상된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com