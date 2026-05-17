'故최진실 딸' 최준희, 결혼식에 '불화' 외할머니 초대했다.."당연히 오셔야" [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 외할머니를 부르지 않았다는 건 거짓 소문이었다. 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 외할머니와 함께한 결혼식 현장을 공개했다.

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17일 최준희는 자신의 SNS에 외할머니와 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 최준희는 외할머니와 팔짱을 낀 채 해사한 미소를 지었다. 외할머니 역시 최준희를 바라보며 애정 가득한 눈빛을 보냈다. 오빠 최환희의 듬직한 모습도 눈길을 끈다. 훈훈한 분위기가 뭉클함까지 자아냈다.

최준희가 한때 외할머니와 갈등을 빚어 불화설이 돌았던 터라, 외할머니가 결혼식에 참석할지 여부도 관심사였다. 끝내 외할머니를 부르지 않았다는 소문이 돌자, 최준희는 "어제 외할머니 당연히 왔었죠. 기분 좋은 날 정신없는데 억측 그만"이라고 강조했다.

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최준희는 식중 영상도 공개했는데, 외할머니의 모습도 담겨 눈길을 끌었다. 최준희는 외할머니와 함께한 사진을 담으며 "부모님과 사는 동안 우리는 뭐가 그렇게 서운했을까. 어른이 되고 나니 우리의 유년기는 그들이 치열하게 만들어낸 요새였다는 것을 이제야 깨닫습니다"라는 자막도 달았다. 하객들은 당시 이 영상을 보고 눈물바다가 된 것으로 알려졌다.

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한편 최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 약 5년 교제한, 11세 연상 비연예인과 결혼했다. 혼주는 친오빠 최환희가, 사회는 방송인 조세호가 맡았다.

joyjoy90@sportschosun.com