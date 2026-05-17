"이정후만 영웅처럼 뛰어선 못 이긴다" 현지 매체, 대탄식

May 14, 2026; Los Angeles, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) celebrates after hitting a two run home run against the Los Angeles Dodgers in the fifth inning at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee gets ready to swing during the first inning of a baseball game against the Athletics Friday, May 15, 2026, in West Sacramento, Calif. (AP Photo/Sara Nevis)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 영웅적인 활약을 펼쳤지만 팀 패배를 막지 못했다. 현지 매체는 이정후 혼자서는 역부족이라고 탄식했다.

Advertisement

미국 NBC스포츠 베이 에어리어는 16일(한국시각) '이정후의 영웅적인 활약만으로는 충분하지 않다'고 지적했다.

이정후는 15일 다저스전 인사이드파크홈런 포함 3타수 1안타 2타점 1득점 맹타를 쳤다. 팀은 2대5로 졌다. 샌프란시스코는 16일 애슬레틱스전까지 패했다. 3연패 수렁이다.

매체는 경기 초반 자이언츠 타선이 사실상 침묵했다고 지적했다. 실제로 자이언츠는 경기 중반까지 제대로 된 타격 흐름을 만들지 못했다.

Advertisement

그 가운데 이정후가 홀로 존재감을 드러냈다. 5회초 2사 1루서 좌익선상으로 타구를 날렸다. 평범한 장타성 타구처럼 보였지만, 좌익수 테오스카 에르난데스의 판단이 늦었다.

Advertisement

NBC스포츠는 '에르난데스는 공이 그라운드 룰 더블이 될 것으로 생각한 것처럼 보였다. 그러나 타구는 패딩을 맞고 좌측 담장까지 굴러갔고, 이정후는 한 번도 속도를 줄이지 않았다'고 설명했다. 이어 '3루 코치 헥터 보그가 계속 홈까지 돌라는 사인을 보냈고, 이정후는 미겔 로하스의 높은 송구보다 빠르게 슬라이딩해 세이프 판정을 받았다'고 전했다.

기록적인 장면이었다. 매체에 따르면 이 홈런은 1962년 개장한 다저스타디움 역사상 자이언츠 선수가 기록한 첫 인사이드 더 파크 홈런이다. 이정후 개인 통산 메이저리그 첫 인사이드 더 파크 홈런이었다. 자이언츠 선수로는 지난해 7월 패트릭 베일리 이후 처음이다. 또한 샌프란시스코 연고 이전 후 원정경기에서 나온 자이언츠 선수의 9번째 인사이드 더 파크 홈런으로 기록됐다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 14: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants ties the game in the fifth inning with his first MLB inside-the-park home run against the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium on May 14, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 14: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants beats the throw to Dalton Rushing #68 of the Los Angeles Dodgers to tie the game in the fifth inning with his first MLB inside-the-park home run at Dodger Stadium on May 14, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

마지막으로 다저스를 상대로 인사이드 더 파크 홈런을 친 자이언츠 선수는 1981년 래리 헌든이었다. 당시 상대 투수는 전설적인 좌완 페르난도 발렌수엘라였다.

Advertisement

공식 기록상 이정후의 시즌 3호 홈런은 타구 속도 73.2마일(약 117.8㎞), 비거리 225피트(약 68.6ｍ)로 측정됐다. 이정후는 15.2초 만에 그라운드를 모두 돌았다.

이정후는 45경기 타율 2할6푼5리 OPS(출루율+장타율) 0.698을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com