'심현섭♥' 정영림, 시댁 분위기에 충격 "시부모 없어 안심했는데.."

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 심현섭, 정영림 부부가 다복한 근황을 전했다.

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17일 심현섭 부부의 유튜브 채널 '정영림심현섭'에는 '청송심씨 시댁에 방문한 정영림 여사^^'라는 제목의 영상이 공개됐다.

심현섭은 "조상님 산소가 있는 곳에 왔다. (정영림에게는) 시댁"이라면서, 정영림에게 "내가 부모님이 안 계셔서 시댁이 없는 줄 알았지?"라고 장난스레 물었다. 정영림은 말없이 웃을 뿐이었다.

이곳에는 심현섭의 청송 심씨 가족이 한데 모여 북적북적했다. 특히 정영림은 항렬이 높아 '할매'로 불린다는 사실에 충격을 받기도.

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심현섭은 항렬 명부를 보고 "당신이 할매고 난 할배다. 나이가 제일 어린데 항렬이 제일 높아서 그렇다. 손주들 줄 용돈 가지고 왔나?"라며 너스레를 떨었다. 또 "시댁인데 저희가 항렬이 제일 높아, 영림에게 다들 할매~ 할매~라고 부르셔셔 영림이가 충격 먹었습니다"라는 글도 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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한편 심현섭은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 만난 정영림과 지난해 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com