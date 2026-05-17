김하성 '대역죄인' 충격! 9회 말 만루 끝내기 찬스 날려먹었다→심각한 타격 부진…4타수 무안타 '부상 복귀 후 슬럼프' ATL 2-3 역전패

김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 4타수 무안타로 또다시 침묵하면서 타격에서 심각한 부침을 겪고 있다. 시즌 타율은 0.059까지 추락했다.

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김하성은 17일(한국시각) 미국 조지아주 트루이스트파크에서 열린 보스턴 레드삭스와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 유격수 7번 타자로 선발 출장해 4타수 무안타 2삼진으로 부진했다.

김하성은 2회 말 첫타석에서 보스턴 좌완 선발 페이트 톨레를 상대로 4구째인 시속 96.2마일의 포심 패스트볼에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 두번째 타석인 5회에도 톨레를 상대로 5구째인 커브볼에 삼진으로 아웃됐다. 김하성은 7회 2아웃 상황에서 타석에 섰지만, 톨레의 3구째인 97.1마일의 포심 패스트볼을 타격해 우익수 뜬공으로 물러났다.

김하성은 팀이 2-3으로 뒤지던 9회 말 2아웃 주자 만루상황에서 타석에 들어섰다. 아롤디스 채프먼을 상대로 땅볼로 물러나면서 끝내기 찬스를 날려버렸다.

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김하성은 부상에서 복귀한 뒤 메이저리그에 콜업됐지만, 타선에서 적응하지 못하는 모습이다. 수비에서는 준수한 활약을 보여주고 있지만, 안타를 때려내지 못하면서 우려가 크다. 지금의 부진이 계속된다면 로스터 선발 자리를 머지 않아 잃을 수도 있는 위기에 있다. 애틀랜타가 그에게 거는 기대가 큰 만큼 리그에 적응하는 시간을 부여 받을 수는 있지만, 경쟁자들이 그만큼 좋은 활약을 보이고 있어 위기에 있다고 할 수 있다. 다행히도 애틀랜타가 내셔널리그 동부지구 압도적 선두를 유지하고 있기에 여유는 있는 상황이다.

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애틀랜타는 이날 경기에서 1회 드레이크 발더윈의 솔로 홈런과 5회 적시타로 2-1리드를 잡았지만, 8회 초 윌슨 콘테라레스에게 2점 홈런을 얻어맞으면서 역전을 허용했다. 애틀랜타는 9회 말 2아웃 주자 만루 상황에서 김하성이 타점을 뽑지 못하면서 보스턴에게 패배했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com