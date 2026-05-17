내품을 떠난 '100억' 거포 → 하루 2홈런 7타점 대폭발이라니…지켜보는 '전 스승'의 솔직한 속내 [수원포커스]

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 8회초 한화 강백호 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 2회초 타석에 들어서던 강백호가 KT 팬들에게 인사하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 한화 강백호가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.14/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "어제처럼 하루에 몰아치는 게 낫다. 7타점을 3연전에 골고루 나눠치는게 제일 악몽이다."

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말 그대로 불방망이다. '100억 FA' 강백호(한화 이글스)가 친정팀 상대로 화려한 설욕전을 펼쳤다. 지켜보는 사령탑의 속내는 타들어간다.

17일 수원 KT위즈파크에서 만난 이강철 KT 위즈 감독은 전날 강백호의 대활약에 대해 "잘 던졌는데 잘 쳤다"며 아쉬워했다.

강백호는 올해 100억 FA의 존재감을 유감없이 뽐내고 있다. 전날까지 타율 7위(3할3푼9리) 홈런 4위(10개) 타점 1위(48개) 최다안타 4위(56개) 48타점, OPS3위(출루율+장타율, 1.003) 등 타격 다방면에 자신의 이름을 새기고 있다.

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 4회초 강백호가 내야땅볼로 물러나고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

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전날 경기에서도 1회초 KT 배제성을 상대로 선제 스리런, 2회초 1타점 적시타, 6회초 재차 3점홈런을 쏘아올리며 한화가 올린 10점 중 홀로 7타점을 책임졌다.

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새로운 보금자리가 그만큼 잘 맞기 때문일 것이다. 강백호가 지난해까지 KT에서 4년 연속 2할대 타율, OPS 0.8 안팎을 기록하며 부진했던 점을 떠올리면 지켜보는 이강철 감독 입장에선 속이 쓰릴만도 하다.

이강철 감독은 "(배)제성이 맞은 건 상대(강백호)가 잘 쳤다. 첫날 (고)영표 공은 처음 봤으니 치기 어려웠을 것"이라며 "유인구도 그렇고, 잘 던졌는데 잘 쳤다"며 한숨을 쉬었다. 이어 "오늘이 빨리 지나갔으면 좋겠다"는 진심도 더했다.

사진제공=한화 이글스

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의욕이 넘치는 강백호의 모습에 한화 팬들의 찬사도 이어졌다. 이강철 감독은 "어제 다 치는 게 낫다. 7타점을 3연전에 고비마다 친다고 생각해보라. 3경기 다 내줘서야되겠나"라며 "한번에 많이 치고 오늘 푹 쉬어주면 나는 그게 더 낫다"고 강조했다.

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한화 외국인 투수 오웬 화이트는 전날 복귀전에서 6⅓이닝 2실점(1자책)으로 역투했다. 공교롭게도 화이트가 부상당한 3월 31일 상대도 KT였다.

이강철 감독은 "그때보다 공에 힘이 많이 붙었다. 그땐 캠프도 치르고 시범경기도 하고 했는데, 이제 푹 쉬고 왔으니까"라며 "내가 봐도 다른데, 타자들도 1회 끝나고 '그때보도 힘이 좋다'는 이야기를 나눴다고 하더라"고 덧붙였다.

사진제공=한화 이글스

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com