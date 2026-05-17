"노시환 1번? 편하게 치라고…4번은 강백호 있잖아" 김경문 신의한수 될까…허인서 제외 이유는 [수원포커스]

12일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기. 8회초 무사 1루 노시환이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.12/

12일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기. 4회초 무사 1,3루 노시환이 1타점 2루타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.12/

12일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기. 4회초 무사 1,3루 노시환이 1타점 2루타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.12/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 데뷔 8년만에 생애 첫 리드오프 출격, 한화 이글스 노시환이 색다른 경험을 갖는다.

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한화는 17일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈전에 노시환을 1번으로 배치했다. 2019년 2차 1라운드(전체 3번)으로 한화 유니폼을 입은 이래 첫 경험이다.

거포 치고 발이 느린 편은 아니지만, 일반적인 리드오프 수준은 아니다. 선구안도 좋고, 2번의 홈런왕이 증명하듯 장타력이 워낙 좋다보니 출루율도 높은 편이지만, 리드오프로 활용한 사령탑은 없었다.

경기전 만난 김경문 한화 감독은 "방망이는 잘 맞을 ??도 있고, 상대 투수에 따라 오르막내리막이 있다"고 답했다.

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이어 류현진 한미 통합 200승 도전에 대해 "기록이라는게 빨리빨리 끝내야지, 바로 안되면 시간이 걸리더라. 오늘 우리 선수들이 열심히 해주길 바란다"고 강조했다.

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이날 한화의 라인업은 파격적이다. 노시환(3루) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 이진영(중견수) 이도윤(2루) 김태연(1루) 최재훈(포수) 심우준(중견수)으로 구성됐다.

12일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기. 4회초 무사 1,3루 노시환이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.12/

김경문 감독은 노시환의 1번 기용에 대해 "원래 4번 치던 선수인데, 강백호가 요즘 워낙 잘 치고 있으니까 뒤에서, (노)시환이는 1번에서 편하게 치라는 의미로 타순을 바꿨다"고 했다.

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최근 연일 대포를 쏘아올리고 있는 허인서가 라인업에서 빠진 데 대해 "오늘 선발이 류현진 아닌가. (류)현진이 나오는 날은 최재훈"이라고 설명했다. 이어 "허인서는 아직 칭찬할 때가 아니다. 배울게 많은 선수다. 갖고 있는 잠재력이 크다고 보는데, 지금도 기대 이상으로 잘하고 있다"면서 "이만큼 잘해주면 감독이 더 바랄게 없다. 잠재력은 있다 생각했지만, 이정도 할거란 생각은 안했다. 칭찬은 조금더 기다렸다가 하겠다"고 강조했다.

15일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 5회초 허인서가 안타를 치고 질주하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.15/

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전날 부상 복귀전에서 6⅓이닝 2실점(1자책)으로 호투한 오웬 화이트는 "걱정할 게 없는 투수다. 어제도 이닝이 어디까지 가나 정도만 고민했다. 필요할 때 잘 던져줬다"면서 "워낙 컨트롤이 좋은 투수니까, 힘으로 이기는 투수가 아니지 않나"라며 미소지었다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com