고윤정 옷 속으로 파고든 구교환…'모자무싸' 가디건 포옹, "모성애" vs "기괴"

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[스포츠조선 김준석 기자] JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')가 종영을 앞두고 전무후무한 '가디건 포옹신'으로 온라인을 발칵 뒤집어 놓았다.

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극 중 고윤정이 구교환을 자신의 옷 안으로 감싸 안은 연출을 두고 시청자들의 반응이 극명하게 갈리고 있다.

지난 16일 방송된 '모자무싸'에서는 영화감독 데뷔를 앞두고 극심한 불안에 시달리는 황동만(구교환 분)을 변은아(고윤정 분)가 위로하는 모습이 그려졌다.

은아는 괴로워하는 동만에게 "도망가고 싶으면 도망치게 해주겠다"며 자신이 입고 있던 가디건을 넓게 펼쳤고, 동만을 그 안으로 완전히 집어넣어 품에 안았다. 마치 아이를 품은 어머니와 같은 형상이었다.

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방송 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 해당 장면을 두고 뜨거운 설전이 벌어졌다.

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비판적인 시각을 가진 누리꾼들은 이번 연출이 성인 남녀의 로맨스라기엔 지나치게 '유아기적'이라며 불쾌감을 드러냈다.

공공장소인 만화방에서 성인 남성이 여성의 옷 속으로 파고드는 행위가 현실성이 없을뿐더러, 여성을 남성의 정서적 안정을 위한 '유사 엄마'로 소비했다는 지적이다.

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시청자들은 "보자마자 경악했다", "로맨스를 왜 기괴한 모성애로 푸는지 모르겠다", "맥락을 알아도 거부감이 든다"며 날 선 목소리를 냈다.

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반면, 해당 장면이 가진 정서적 깊이에 감동했다는 반응도 적지 않다. 엄마의 사랑을 받지 못하고 자란 은아가 누군가에게 '힘 있는 엄마' 같은 존재가 되어주고 싶어 하는 캐릭터의 서사를 이해해야 한다는 입장이다.

호평 측 누리꾼들은 "키스신보다 더 묵직한 사랑의 무게를 느꼈다", "엄마 같은 품이 필요한 동만에게 가장 완벽한 위로였다", "드라마에서 처음 보는 따뜻하고 독창적인 연출"이라며 찬사를 보냈다.

오는 24일 종영을 앞둔 '모자무싸'가 이번 '가디건 포옹신' 논란을 딛고 시청자들을 납득시키며 유종의 미를 거둘 수 있을지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com