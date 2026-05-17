고우림 "김연아♥와 한 번도 안 싸워" 자랑하더니…강남 "혼난 적 있잖아" 폭로

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 한 번도 싸운 적이 없다고 밝혔으나, 절친 강남이 두 사람의 현실 부부 일화를 폭로했다.

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17일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 강남·이상화 부부의 냉장고가 공개됐다.

이날 2022년 피겨스케이팅 선수 김연아와 결혼해 4년째 부부 생활을 이어오고 있는 고우림은 "아내와 한 번도 싸운 적이 없다"라고 이야기해 눈길을 끌었다.

이때 강남은 "그때 혼난 적 있잖아"라고 고우림 김연아 부부의 일상을 폭로했다.

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고우림은 "게임을 하다가 혼난 적이 있다. 활동이 많다보니까 아내 입장에서는 같이 시간을 보내고 싶어했는데 제가 못난 마음으로 '1시간만 게임 할게'라고 했다. 근데 이미 2시간이 지났던 거다. 그때 아내가 들어와서 '언제까지 할 거야'라고 해서 '조금만 더 할게'라고 했는데 또 2시간이 지났더라. 그래서 빨리 게임을 끝내고 나갔는데 원래는 나가면 돌아보는데 쳐다도 안 보더라. 그래서 바로 설거지를 하기 시작했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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강남은 "근데 그 설거지 하는 모습이 귀여웠다고 하더라. 너 설거지 안 했으면 큰일날 뻔 했다"라고 이야기해 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com