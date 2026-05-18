송지은, '전신마비' ♥박위 먼저 좋아했다 "얼굴 보고 반해"(동상이몽2)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 시크릿 출신 송지은이 남편 박위에게 먼저 호감을 표현했던 연애 비하인드를 솔직하게 털어놨다.

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18일 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명' 측은 "'폭풍 플러팅'으로 결혼 골인한 박위♥송지은, 신혼부부 결혼생활의 실체?!"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 송지은은 "오빠가 친구들 사이에서 별명이 '이촌동 공유'였다. 그런데 제가 봤을 땐 배우 박정민 님을 더 닮았다"며 "그래서 제가 '용산 박정민'이라는 새로운 별명을 지어주고 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "오빠를 보고 호감을 느낀 게 얼굴 때문인 것 같다"며 "제가 먼저 좋아했다. 남자한테 먼저 들이댄 것도 처음이었다"고 솔직하게 고백했다. 그러면서 "제가 먼저 연락한 것도 처음이었다. 그만큼 좋아했기 때문"이라고 덧붙이며 애정을 숨기지 않았다.

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이에 박위는 두 사람의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 "교회에서 처음 만났다. 휠체어를 타고 있어서 늘 뒤쪽에 혼자 앉아 있었는데, 지은이가 의자를 끌고 와서 옆에 앉아도 되냐고 물어보더라"고 회상했다.

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또 "얼마 후 제 생일이었는데, 축하 메시지가 왔으면 좋겠다고 생각하고 있었다. 그런데 정말 거짓말처럼 지은이가 먼저 생일 축하 연락을 해줬다"며 "그때 제가 이성을 잃고 '내가 좋아하는 영화 개봉했는데 언제 시간 되냐'고 물었더니 오늘 저녁도 되고, 화이트데이도 된다고 하더라"고 말했다. 이어 "그 순간 속으로 '이게 되네?' 싶었다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

박위는 "이후 함께 영화 '스즈메의 문단속'을 보러 갔는데, 솔직히 영화 내용은 잘 기억이 안 난다. 스즈메가 문단속한 것만 기억난다"고 말해 스튜디오를 폭소케 했다.

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한편 박위와 송지은 부부의 달달한 신혼 일상은 오는 19일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서 공개된다.