함소원, 진화와 이혼→동거 심경 “전남편에 여친 생기면 어쩌죠?” (귀묘한2)

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 함소원이 전남편과의 인연부터 새로운 사랑에 대한 생각까지 솔직한 속내를 털어놓는다.

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18일(월) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2' 20회에서는 '대길'을 주제로 함소원과 강찬희가 출연해 그동안 궁금했던 이야기를 직접 풀어놓는다.

이날 MC 이국주는 "언제가 '대길'이라고 생각하냐"라고 질문했고, 함소원은 "42살에 남자친구가 생기면서 연애를 하고, 아기도 함께 생겼다. 결혼과 임신을 같이한 그 해가 제 인생의 '대길'이었다"라고 회상했다.

이어 함소원은 "전남편과 이혼한 지 3년이 됐다"며 "가끔은 '전남편에게 여자친구가 생길까? 새로운 인생을 시작할까?' 하는 생각이 든다"라고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "이혼한 분들이라면 한 번쯤 할 수 있는 생각 아니냐"라고 덧붙였다.

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이를 들은 무속인은 "두 사람은 조상의 인연이 아직 끊어지지 않았다. 영원히 안 끊어질 것"이라는 점사를 전해 스튜디오를 놀라게 했다.

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함소원은 잠시 망설이다 "새로운 사랑을 하게 될지 궁금하다. 혼자만 살 수는 없지 않나. 저에게 좋은 인연이 올까?"라고 조심스럽게 질문했다.

이에 무속인들은 함소원의 연애운과 남자 복에 대한 점사를 이어갔고, "아직 전남편에 대한 미련과 책임감을 내려놓지 못한 상태"라고 분석했다. 함소원 역시 "그 사람이 스물넷에 저 하나만 보고 한국에 왔는데, 지금은 어떻게 해야 할지 모르겠다"라며 복잡한 심경을 내비쳤다.

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한편 함소원은 지난 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 결혼해 딸 혜정 양을 품에 안았다. 이후 두 사람은 2022년 법적으로 이혼 절차를 마무리했지만, 최근 동거 생활을 공개하며 화제를 모은 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com