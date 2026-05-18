"브룩스, 빈타에 짜증까지 내더니" 결국 결별…LA다저스 출신 히우라와 50만달러 계약

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 결국 트렌턴 브룩스가 떠났다.

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키움히어로즈(대표이사 위재민)는 18일 한국야구위원회(KBO)에 외국인 타자 트렌턴 브룩스에 대한 웨이버 공시를 요청하고, 새 외국인 타자로 내야수 케스턴 히우라(Keston Hiura·30·우투우타)를 영입했다.

키움은 히우라와 연봉 40만 달러, 옵션 10만 달러 등 총액 50만 달러에 계약했다.

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미국 출신인 히우라는 빠른 배트 스피드를 바탕으로 강한 타구를 생산하는 능력을 갖춘 선수다. 뛰어난 장타력이 최대 강점이며, 1루와 2루 수비를 소화할 수 있다.

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지난 2017년 메이저리그 신인드래프트에서 밀워키 브루어스에 1라운드 전체 9순위로 지명됐다. 2019년 메이저리그에 데뷔한 히우라는 그해 84경기에 출전해 95안타 19홈런 49타점 타율 3할3리를 기록하며 강렬한 인상을 남겼다.

사진제공=키움 히어로즈

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이후 디트로이트 타이거즈, LA 에인절스, 콜로라도 로키스, LA 다저스에서 선수 생활을 이어갔다. 메이저리그 통산 6시즌 동안 302경기에 출전해 231안타 50홈런 134타점 타율 2할3푼5리 OPS 0.756을 기록했으며, 이 가운데 세 시즌(2019, 2020, 2022시즌) 두 자릿수 홈런을 기록하며 메이저리그에서도 장타력을 인정받았다. 마이너리그에서는 560경기에 나서 631안타 120홈런 376타점 28도루 타율 2할9푼8리 OPS 0.924를 기록했다.

키움은 "타선 강화를 위해 외국인 타자를 교체했다"면서 "파워를 갖춘 히우라의 합류가 팀 타선에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

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히우라는 오는 20일 인천국제공항을 통해 입국하며, 비자 발급 등 행정 절차를 마무리한 뒤 팀에 합류할 예정이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com