MC몽 "김민종도 불법 도박 모임 멤버" 주장..'줄줄이 실명' 거론 파장 [종합]

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽이 배우 김민종을 포함한 연예계 인사들이 연루됐다고 주장하며 불법 도박 모임 의혹을 제기해 파장이 일고 있다.

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MC몽은 18일 개인 SNS에서 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹과 갈등에 대해 밝혔다.

먼저 MC몽은 자신의 병역 비리 의혹을 해명했다.

MC몽은 병역 비리 사태와 관련된 보도를 틀어주며 "이후 저의 이름은 MC몽이 아니라 '발치몽'이 된다. 다시 한번 말하지만 제 '군 면제를 위한 발치' 의혹은 1심, 2심, 대법원까지 무죄 판결을 받았다. 전 이미 그전에 후방십자인대 손상과 허리디스크 목디스크로도 군대 면제였다"라고 밝혔다.

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이어 MC몽은 차가원 회장 일가와의 갈등에 대해서도 언급하며 성매매 의혹에 대해서도 직접 해명했다.

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그는 "차가원과 저는 경영방식이 달랐다. 그래서 많이 부딪혔고 많이 싸웠다"면서 "작년 5월에 차가원과 대판 싸웠다. 그런데 저희 집 영상을 저한테 보내더라. 여자친구와 놀고 있는 모습이었다. 그러면서 관계자 모두가 보는 곳에 'MC몽씨는 오늘부터 BPM엔터와 관련된 일에서 배제한다'고 공표하더라. 이루 말할 수 없는 배신감을 느꼈다. 그대로 회사에서 쫓겨났다"고 주장했다.

이어 "저 나름대로 얼마나 복수심이 있겠느냐. 이후 제가 차가원의 작은 아버지 차준영에게 찾아갔다"면서 "그런데 차가원이 차준영에게 'MC몽 일해야 하는데 여자친구와 놀았다'고 엘리베이터 사진을 보냈다. 그때까지만 해도 그 엘리베이터 사진이 성매매와 관련이 없었다. 그런데 엘리베이터 사진을 성매매로 바꾼 것이 차준영"이라고 폭로했다.

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또한 MC몽은 '회삿돈 도박 의혹'에 대해 "이게 무슨 말도 안 되는 소리냐. 자금 출처 계좌를 까면 다 나오는 건데 어떻게 회사 돈으로 도박을 할 수 있나"라며 부인했다.

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그러면서 이를 제보한 제보자들의 실체를 폭로했다. MC몽은 차준영에 대해 "도박에 미친 사람"이라고 저격하며 수십억 원대 판돈이 오가는 일명 '바둑이' 도박 모임의 실체를 폭로했다.

MC몽의 주장에 따르면 이들은 일주일에 두 번씩 술집에 모여 불법 도박을 벌이고, 유흥업소 여성 종업원들에게 1~2천만원씩 팁을 준다고. 해당 도박 모임에는 차준영의 비서 A씨, 가수 김호중 대표 B씨가 포함됐다고 주장했다.

특히 MC몽은 가수 겸 배우 김민종을 언급하며 "제가 좋아했던 선배다. 그런데 차준영이 준 돈을 받고 롤스로이드 슈퍼카를 몰고 다닌다"라고 폭로해 눈길을 끌었다.

뿐만 아니라 MC몽은 "차준영은 여배우 D씨와 5년간 비밀 연애를 했다. D씨의 딸은 그를 아버지라 부른다"라고 폭로해 놀라움을 자아냈다.

다만 해당 주장은 MC몽의 일방적인 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다.

jyn2011@sportschosun.com