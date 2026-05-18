'써니' 김보미, 시술 실패 후 결국 응급 수술..."움직일 수 없어 고통스러워"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김보미가 극심한 통증 끝에 요로결석으로 응급 수술을 받았다.

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김보미는 18일 자신의 SNS에 "수술 잘 끝냈다. 걱정해 주셔서 다들 너무 감사하다"라며 많은 이들의 응원에 감사의 마음을 전했다.

함께 공개된 사진에는 수술 직후인 듯 병원 침대에 누운 채 이동 중인 김보미의 모습이 담겼다. 다소 지친 표정 속에서도 무사히 수술을 마친 안도감이 전해져 팬들의 응원이 이어졌다.

김보미는 "아직 몸을 움직일 수가 없어서 많이 고통스럽다"라면서 수술 후 상태에 대해 전했다. 그러면서 그는 "괜찮아지면 다시 폭풍 답변하겠다"라고 덧붙였다.

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앞서 김보미는 자신의 생일이었던 지난 15일부터 극심한 통증을 느껴 구급차를 타고 응급실로 이송됐다고 밝혔다. 이후 김보미는 일반 병원에서 요로결석 관련 시술을 받았으나, 시술이 제대로 진행되지 않으면서 다시 응급실을 찾았다.

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결국 17일 김보미는 "내일 급하게 수술 들어가기로 했다. 전신마취 처음인데 이미 무서워서 아무 생각이 안 난다"라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.이에 많은 이들의 걱정이 쏟아진 가운데 김보미는 응급 수술을 무사히 마친 소식을 전해 많은 이들을 안도하게 했다.

한편, 김보미는 영화 '써니'에서 어린 복희 역으로 얼굴을 알렸다. 이후 2020년 발레무용가 윤전일과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com