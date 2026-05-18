"특수 제작 매트리스, 개인 담요까지 가져간다" 케인 얼마나 잘하려나, 월드컵 우승에 진심이다..."최상의 수면 위한 결정"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]잉글랜드 대표팀이 우승을 위해 개인 침구까지 챙긴다.

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영국의 더선은 18일(한국시각) '해리 케인이 포함된 잉글랜드 대표팀은 월드컵 우승의 꿈을 이루기 위해 북중미 월드컵에 자신들의 침구를 가져갈 예정이다'고 보도했다.

더선은 '잉글랜드축구협회(FA)는 캔자스의 숙소에서 양질의 수면을 취할 수 있도록 개인 맞춤이 이뤄진 매트리스와 베개 등을 제공할 예정이다. 캔자스에 있는 잉글랜드 대표팀 베이스캠프 호텔 투숙객들은 베개와 침대가 너무 딱딱하고, 벽이 너무 얇아서 옆방에서 나누는 성관계 소리가 다 들린다고 불평했다. 이에 토마스 투헬 감독은 케인을 비롯한 스타 선수들이 경기 사이에 최상의 수면을 취할 수 있도록 수면 과학자들을 영입했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

이어 '선수단은 편안한 침구와 담요를 가져올 것이며, 다른 수면 보조 용품으로 숨막힐 듯한 더위와 습도에서도 경기 후 편안히 잠들도록 도울 것이다. 선수들은 부드러운 맞춤형 매트리스 토퍼와 자신만의 수면 키트를 가지고 도착할 예정이다. 집에서 쓰던 침구와 무게, 친숙함까지 갖도록 개인 담요를 가져오는 것이 권장될 것이다'고 덧붙였다.

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토마스 투헬 감독은 선임한 잉글랜드 대표팀은 이번 2026년 북중미월드컵에서 우승을 향한 의지가 강력하다. 케인을 필두로 주드 벨링엄, 부카요 사카, 데클런 라이스 등 최고 수준을 자랑하는 선수단은 우승을 위해 최고의 경기력이 필수다.

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경기력을 위해선 선수들의 컨디션 관리가 생명이다. 그중 수면은 회복과 집중력을 고려할 때 가장 중요한 요소 중 하나다. 잉글랜드는 베이스 캠프로 활용할 캔자스의 호텔에 대한 민원, 객실 컨디션까지 파악해, 선수단을 위한 최적의 환경을 꾸리기 위해 노력 중이다. 이를 위해 자체 제작한 매트리스와 개인 침구류 지참 등 다양한 준비에 매진했다.

한편 잉글랜드는 이번 월드컵 조별리그 L조에 속했다. 크로아티아, 가나, 파나마와 한 조에 묶였다. 6월 18일 크로아티아전을 시작으로, 24일 가나, 28일 파나마를 연속해서 상대할 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com