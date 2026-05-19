MC몽 "억대 도박 멤버 중 김민종 제보 확보...두 명 연예인 더 있다" 주장

사진=MC몽 라이브 영상 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 MC몽이 불법 도박 모임의 실체를 폭로하는 과정에서 김민종의 실명을 거론해 파장이 커지고 있다. 이어 그는 "두 명의 연예인이 더 있다"고 주장했다. 다만 해당 주장은 MC몽의 일방적인 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다.

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MC몽은 지난 18일 틱톡을 통해 라이브 방송을 통해 특정 인물들의 실명을 거론하며 억대 규모의 불법 도박이 정기적으로 이뤄지고 있다고 주장했다.

이날 MC몽은 차가원 회장의 작은아버지와 가수 김호중의 전 소속사 대표 등을 언급하며 "일주일에 수차례 억대 불법 도박을 같이 하는 바둑이 멤버다"고 주장했다.

그는 "이들에 대해서 알아내려고 5개월 동안 준비했다"라면서 "처음에 1억씩 받고 시작해서 수십억이 된다. 일주일에 두 번씩 술집을 돌아다니면서 한다"라고 말했다.

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특히 MC몽은 "아가씨들한테 1천만 원씩 팁을 준다. 바둑이 멤버들이 일본에 여자 데리고 가서 팁을 준다"라면서 "근데 여기서 팁을 받는 연예인이 있다"라고 주장한 뒤 김민종의 실명을 언급해 충격을 안겼다.

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MC몽은 "팁을 받았다는 이야기와 일본에 동행한 여성들에게 1천만 원을 줬다는 이야기, 그 여성들의 친구까지 녹취와 제보, 문자까지 갖고 있다"라면서 주장했다. 그러면서 그는 "명예훼손으로 고소해라. 그럼 이 문자 그대로 폭로하겠다"라고 말했다.

또한 MC몽은 "두 명의 연예인이 더 있다. 왕성하게 활동하고 있는 MC 한분, 그리고 다른 스타, 그리고 스타의 작은아버지도 있다"라고 주장했다. 이어 "나를 고소해라. 그러면 당신들을 직접 봤다는 사람들의 녹취 다 공개하겠다"라면서 "제발 고소해달라. 끝까지 가자"라고 말하며 자신이 관련 증언과 자료를 확보하고 있다고 거듭 주장했다.

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anjee85@sportschosun.com