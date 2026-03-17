'단종 오빠' 박지훈, 미담 터졌다…"매니저 피부과 진료비까지 모두 결제" [SC이슈]

영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 박지훈이 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.01.21/
[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 배우 박지훈의 미담이 전해져 훈훈함을 더하고 있다.
피부과 원장 A씨는 17일 자신의 개인 계정에 "1000만 배우 박 배우님. 개봉 며칠 전 다녀가시고 한 달 여만에 1000만 배우가 돼 다시 방문해 주셨다"고 전했다.
그는 "몇 달 전 병원 내부 사정으로 치료비가 예상보다 크게 올라 매니저들이 당황하는 상황이 있었다"며 "이를 뒤늦게 알게 된 박지훈이 매니저들의 치료비까지 모두 결제했다"고 적었다.
이어 "이후에도 틈날 때마다 매니저들과 함께 방문하고 있다. 연예인과 매니저 사이좋지 않은 사례를 접하던 입장에서 인간적으로 따뜻하게 느껴졌다"고 덧붙였다.
한편 박지훈이 출연한 영화 '왕과 사는 남자'가 누적관객수 1360만 명(16일 기준)을 돌파하며 극장가를 휩쓸고 있다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 박지훈은 조선 6대 왕 단종 이홍위 역을 맡아 열연을 펼쳤다.