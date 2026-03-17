[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

최종수정 2026-03-17 21:50

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 …

[스포츠조선 고재완 기자] 유튜버 '연예뒤통령 이진호'가 배우 이장우의 '미수금 논란'에 대해 "실제 알려진 내용과 다르다"며 반박성 주장을 내놨다.

17일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '충격 단독! 누가 먹튀를 했을까? 이장우 미수금 사태 반전 실체!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이진호는 "갑작스럽게 이장우 씨 사태가 터지면서 긴급 라방을 하게 됐다"며 "짧은 시간 안에서 최대한 취재를 해봤다"고 말했다.

이날 이진호는 먼저 최근 불거진 이장우 관련 논란을 언급했다. 그는 "최근 이장우 씨가 비호감 아니냐. 뜻하지 않게 사업을 확장하는 과정에서 대중으로부터 비호감을 얻기도 했다"며 "호두과자, 순댓국밥집, 카레집, 디저트 사업에까지 줄줄이 진출하면서 불편한 시선들이 있는데 그 와중에 디스패치 단독 기사가 터졌다. 무려 5000만원에 달하는 고깃값을 안 줬다는 의혹이었다"고 말했다.


[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 …
하지만 이진호는 "결론부터 말씀드리자면 아니다. 제 취재 내용으로는 아니라는 것이다. 알려진 내용과 실제 내용은 상당히 상이했다"고 주장하며 이번 사안의 핵심으로 '거래 구조'를 짚었다. 그는 디스패치 기사 내용 중 '호석촌과 A업체 간 거래 원장을 확인했다'는 부분을 거론하며 "만약 호석촌과 A업체 간 거래 원장이 있고 세금계산서가 실제로 존재한다면 이 사건은 이장우 씨가 100% 잘못한 일이 맞다"고 했다. 다만 "제가 취재한 내용은 완전히 상반된다. 실질적으로 거래는 호석촌이 아니라 무진과 A업체 사이에서 이뤄진 것으로 보인다"고 설명했다.

이진호의 주장에 따르면 호석촌은 이장우가 만든 순댓국집이 맞지만, 연예인인 이장우가 직접 운영하기 어려운 상황에서 20년 지기 친구인 B씨가 대표를 맡게 됐다. 또 B씨는 과거 운영하던 '무진'이라는 회사를 지인에게 넘긴 뒤, 호석촌 운영 과정에서 무진을 고기 납품업체로 연결했다는 것이다. 이진호는 "결과적으로 A업체와 1년 6개월간 거래한 곳은 무진"이라며 "A업체가 돈을 못 받게 되자 '실질적 본체는 이장우 아니냐, 돈을 내놓으라'는 구조가 됐다"고 말했다.

이진호는 방송에서 "호석촌에서는 무진에 돈을 다 지급했다. 호석촌에서 무진에게 지급한 이체 내역을 확인했다"며 "2024년 1월부터 2025년 1월까지 전부 지급이 됐고, 총합계 4억4000여만원이 입금된 내역을 확인했다"며 "거래 원장도 확보해 봤는데 차변과 대변 내역이 맞았다. 결과적으로 호석에서는 지급할 내용을 모두 지급했다. 그런데 중간 업체인 무진에서 결국 돈 문제가 생겼다고 볼 수 있다"고 주장했다.


[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 …

그러면서도 이진호는 A업체 역시 피해자라고 봤다. 그는 "A업체 대표님이 피해자가 아닌 게 아니다. 맞다. 가장 억울한 분이 A업체 대표님 맞다"면서도 "이 억울한 대표님이 누구에게 돈을 달라고 하는 상황이냐, 이장우 씨에게 돈을 달라고 하는 상황이라는 것"이라고 말했다.

이진호는 이번 논란의 직접 책임 주체로 B씨와 무진 측 C대표를 지목했다. 그는 "이번 계약을 억지로 3자 구조로 만든 인물이 B대표"라며 "B대표와 C대표 모두에게 책임이 있다"고 주장했다. 다만 현실적으로는 "이장우 씨가 압박을 받는 구조"라고 했다. 이진호는 "유명 연예인이기 때문에 문제가 공론화되면 홀로 독박 쓰는 구조가 된다. 제 생각에는 결과적으로 이장우 씨가 5000만원을 갚게 되지 않을까 싶다"고 말했다.

이진호는 또 "법적으로 가면 이장우 씨가 이길 수밖에 없는 구조로 보인다"면서도 "법적으로 가기엔 애매하고 시간도 많이 걸리고 악플도 감당해야 한다. 본인이 운영하는 F&B에 지속적으로 문제 제기가 닿으면 멘탈이 나갈 수 있다"며 "저도 이장우 씨 그렇게 좋아하지 않는다. 하지만 억울한 건 억울한 것이고 잘못된 건 잘못된 것이다. 누가 맞고 누가 틀린지는 시청자들이 직접 판단해달라"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

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