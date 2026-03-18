충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

기사입력 2026-03-18 01:29


충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해…
사진=파울 테리토리 영상 캡처

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]타릭 스쿠발이 미국 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀으로 복귀했다. 베네수엘라와의 결승전 투구를 위해서가 아니라 선수들을 응원하기 위해서다. 108㎏ 거구의 치어리딩이 미국 대표팀을 우승으로 이끌 수 있을지 기대를 모은다.

미국 대표팀은 18일(한국시각) 오전 9시 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 베네수엘라 대표팀과 2026 WBC 결승을 치른다. 이 경기 미국의 선발 투수는 놀란 맥린이다. 스쿠발이 이번 대회에서 1경기에만 등판하기로 했기 때문에 그는 결승전 선발 투수로 배치되지 않았다. 스쿠발은 마이애미까지 이동해 WBC 결승전을 응원한다고 밝혔다. 전적으로 우승의 도파민을 즐기기 위해서 합류했다. 지난 시즌 사이영상을 수상한 스쿠발이 선발로 나서지 않는 상황에서 미국팀이 어떤 결과를 거둘지가 관전 포인트다.


충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해…
사진=토킹베이스볼
이미 팬들은 스쿠발의 행동에 대해서 비판적으로 바라보고 있다. 스쿠발은 지난 8일 영국전에 선발 등판한 뒤 소속팀 디트로이트 타이거스로 복귀했다. 팀보다 개인의 이익을 더 중요시한 셈이다. 이 때문에 애국심이 없다는 비판을 받았다. 지금은 미국팀이 우승에 가까워지니 다시 더그아웃으로 돌아왔다. 다소 얌체 같은 행동으로 보일 수도 있다.

당연히 팬들은 그를 조롱하고 있다. 국가를 위해 WBC에서는 단 한번 던지고 스프링 트레이닝에서는 두 차례나 출전한 점을 지적한 것이다. 반면 스쿠발의 행동이 맘에 들지는 않지만, 베네수엘라전에서 등판하면 좋겠다는 의견도 존재했다.


충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해…
로이터연합뉴스
스쿠발은 1m90㎝, 108㎏의 장신 피지컬을 바탕으로 빠르고 정확한 공을 뿌리는 투수다. 이를 바탕으로 지난 시즌 아메리칸리그 사이영상의 영예를 거머쥐었다. 그가 2026 WBC에서 한 경기만 던지겠다는 고집을 부리지 않았다면 미국팀은 투수 로테이션에서 여유를 가질 수 있었을 것으로 보인다. 이 경우 내셔널리그 사이영상 수상자 폴 스킨스나 스쿠발 둘 중 한 명이 결승전에 등판할 수 있도록 로테이션 조정이 가능했다. 하지만, 결과적으로 미국은 WBC 결승전에서 사이영상 수상자 중 누구도 선발로 내보내지 못한다.

스쿠발의 미래는 미국팀의 성적에 달렸다. 미국이 우승하지 못한다면 좋지 않은 여론 속에서 스쿠발이 비난의 중심에 설 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

비, ♥김태희+두 딸 전폭지지에 뿌듯 "내가 하는 건 다 좋다고"(살롱드립)

3.

누가 봐도 하하 딸 맞네...母 별도 놀란 8살 딸 인싸력 "새친구 바로 사귀어"

4.

정선희, 故안재환·최진실 사망 후 절망 "대한민국서 못 살 거라 생각" ('남겨서 뭐하게')

5.

♥이효리 결혼 진짜 잘했네..상담가 이호선, 이상순 극찬 "전형적인 안정형"(상담소)

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

韓 좌절, 日 환호! "한국, 일본에 패해서 8강 진출 실패" AI 충격 예측 등장...WC 최초 '한-일전' 성사 가능성 눈길→우승은 '메시의 아르헨티나'

4.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

5.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

韓 좌절, 日 환호! "한국, 일본에 패해서 8강 진출 실패" AI 충격 예측 등장...WC 최초 '한-일전' 성사 가능성 눈길→우승은 '메시의 아르헨티나'

4.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

5.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.