'은퇴설' 이휘재, 4년 만에 방송 복귀 어땠나…"'불후' 리허설 중에 울컥한 모습도" [SC이슈]
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|이휘재. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 이휘재가 4년 만에 복귀한 방송 무대에서 눈물을 흘렸다.
이휘재는 16일 서울 영등포구 여의도동 KBS 신관 공개홀에서 열린 KBS2 '불후의 명곡' 녹화에 참여했다.
이휘재가 참여한 이번 녹화는 '2026 연예계 가왕전' 특집으로 진행됐다. 이휘재를 비롯해 조혜련, 홍석천, 박준형, 송일국, 오만석, 김신영, 박성광 등이 경연자로 나섰다. 이휘재는 이날 가수 최호섭의 노래 '세월이 가면'을 부른 것으로 전해졌다. 오랜만에 대중 앞에 선 그는 긴장감을 감추지 못했고, 리허설 도중에도 울컥한 모습을 보인 것으로 알려졌다.
이휘재가 방송 녹화에 참여한 것은 2022년 KBS2 '연중라이브' 이후 약 4년 만이다. 그는 2022년 가족과 함께 캐나다로 떠난 뒤 방송 활동을 잠정 중단하면서 은퇴설과 이민설에 휩싸인 바 있다.
그간 이휘재는 여러 예능 프로그램에서 동료 연예인들을 대하는 태도가 무례하다는 지적을 받아왔다. 이외에도 층간소음 갈등과 함께 놀이공원 장난감 비용 '먹튀' 의혹까지 불거지며 논란이 일었다. 방송가에서는 '불후의 명곡'이 그의 방송 복귀 무대가 될 것이라는 예측이 나오고 있다. 아내 문정원 역시 3일 자신의 개인 계정을 통해 근황을 전하기도 했다.
한편 이휘재가 출연하는 '불후의 명곡'은 오는 28일과 4일 4일 KBS2에서 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
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