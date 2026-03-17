하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

최종수정 2026-03-17 14:19

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 …
마이애미(미국)=한동훈 기자

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 …
로날드 아쿠냐 주니어(오른쪽)와 사촌동생 마이켈 가르시아가 17일 미국 마이애미에서 열린 2026 WBC 준결승 이탈리아전 승리 후 기자회견에 참석했다. 마이애미(미국)=한동훈 기자

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 …
Mar 16, 2026; Miami, FL, United States; Venezuela outfielder Ronald Acuna Jr. (21) reacts after sliding into third base in the seventh inning against Venezuela during a semifinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

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[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] "오늘도 춤을 췄다."

일본 모욕에 대한 사과나 해명은 하지 않았다. 도리어 라커룸에서 또다시 댄스파티를 벌였다며 히죽히죽 웃었다.

베네수엘라 야구 대표팀은 17일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 4강서 이탈리아를 4대2로 제압했다. 동점 적시타의 주인공이자 베네수엘라 슈퍼스타 로날드 아쿠냐 주니어(애틀란타)는 승리 축하 춤판을 벌이다가 기자회견에 입장했다고 자랑했다.

아쿠냐는 일본과 8강전부터 논란을 일으켰다.

아쿠냐가 이끄는 베네수엘라는 15일 8강에서 일본을 물리쳤다. 베네수엘라는 디펜딩챔피언 일본에 극적인 8대5 재역전승을 거뒀다.

초접전으로 진행된 만큼 승리의 기쁨이 절정에 달했다. 아쿠냐는 일본의 상처에 소금을 뿌렸다.

경기 후 아쿠냐가 "우리가 스시를 먹었다! 스시를 먹었다!"고 반복해서 외치는 장면이 SNS에 퍼졌다.

일본 매체는 불편한 심기를 내비쳤다. 도쿄스포츠는 '상대에 대한 존중이 결여된 언행은 있어서는 안된다'고 주장했다. 스포츠니폰은 '아쿠냐의 행위가 과연 적절했는가라는 논의도 있다. 어디까지나 가벼운 농담이라는 목소리도 있지만, 인종적으로 무신경한 것 아니냐는 지적도 있다'고 짚었다.


하지만 아쿠냐는 전혀 신경쓰지 않는 모습이었다.

아쿠냐는 이날 이탈리아전 1-2로 뒤진 7회초 결정적인 동점 적시타를 터뜨렸다. 4-2로 역전하는 빅이닝의 발판을 마련했다.

베네수엘라는 WBC 사상 처음으로 결승전에 진출했다. 베네수엘라는 18일 미국과 우승을 두고 다툰다.


하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 …
로날드 아쿠냐 주니어가 17일 미국 마이애미에서 열린 2026 WBC 준결승 이탈리아전 승리 후 기자회견에 참석했다. 마이애미(미국)=한동훈 기자

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 …
Venezuela Ronald Acuna Jr. (21) celebrates after scoring during the seventh inning of a World Baseball Classic semifinal game against Italy, Monday, March 16, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

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아쿠냐는 사촌동생이자 팀 동료인 마이켈 가르시아와 함께 인터뷰룸에 들어왔다.

라커룸 분위기를 묻는 질문에 가르시아는 "춤판이 벌어졌다. WBC 결승전이 처음이다. 이곳까지 왔다는 사실만으로도 정말 행복했다. 미국과 결승전이 벌써 무척 기대된다. 일본전과 이탈리아전에 보여줬던 것과 같은 경기력을 발휘해서 베네수엘라가 어떤 팀인지 전 세계에 확실히 각인시켜야 한다고 생각한다"고 말했다.

가르시아는 이어서 "솔직히 제 사촌 형(아쿠냐)이 춤을 제일 잘 춘다고 생각한다"고 덧붙였다.

아쿠냐는 "우리는 이 대회를 누릴 자격이 충분하다. 우리는 같은 에너지와 열정을 가지고 경기장에 나설 것이다. 미국은 모두 슈퍼스타들이지만 우리 또한 훌륭하다. 어떤 결과가 나올지 지켜보자"고 투지를 불태웠다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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