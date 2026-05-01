‘조폭 연루 의혹’ 조세호, 강아지 됐다..콩가루 집안서 생존 분투 (도라이버)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 조세호가 강아지로 변신해 필살 애교를 선보인다.

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넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼가 매주 웃음의 향연, 게임·분장·벌칙·여행·먹방·토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성해왔다. 시즌1 '도라이버 잃어버린 나사를 찾아서', 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서', '시즌3 도라이 해체쇼'에 이어 '도라이버 시즌4: 더 라이벌' 역시 뜨거운 사랑을 받고 있다.

오는 5월 3일(일) 공개되는 '도라이버' 11회는 평소 가족 같은 끈끈한 팀워크를 강조해온 멤버들이 진짜 '가족'이 되어 신체를 끈으로 연결한 '끈끈한 촌캉스'를 펼친다.

이 가운데 할아버지 우영, 아버지 김숙, 배다른 삼촌 주우재, 딸 홍진경, 그리고 복돌이 조세호의 모습이 공개되어 시선을 사로잡는다. 가족 모임에 가장 먼저 도착한 아버지 김숙은 "요즘 아버지 말 듣지도 않아 아버지의 권위가 너무 많이 떨어졌어"라며 곧 모일 가족들을 훈계하겠다고 벼른다. 그러나 두 번째로 도착한 인물은 우영 할아버지. 우영은 "내가 노인대학 MT에 참석했다가 오는 길이야"라더니 "애들이 상태가 안 좋아"라며 아쉬워한다. 그런가 하면 주우재와 홍진경은 삼촌과 김숙의 딸로 등장한다. 그러나 학교에 등교했다가 귀가한 홍진경은 아버지 김숙을 보자마자 불호령을 받는다고. 김숙은 "너 학교에서 전화 왔다. 왜 학교에서 삼겹살을 구웠어?'라고 호통을 쳐 '도라이버' 시즌4 세계관을 완성시킨다. 지난 3회의 '도라여고'에서 홍진경이 수업 중 삼겹살을 구워 먹어 김수용 선생님께 혼나고 말았던 것. 이에 홍진경은 "수업 중에 머리 감은 애도 있었어"라며 이상한 학교에 다니는 개성 강한 고교생의 면모를 드러낸다.

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마지막으로 등장한 이는 복돌이였다. 꼬리를 흔들며 신나게 뛰어 들어온 조세호를 반갑게 맞이한 김숙은 "앉아, 손, 엎드려, 빵!'을 연이어 시키는데 뭐든지 척척 해내는 복돌이의 모습에 가족 모두 웃음을 참지 못한다. 프로펠러처럼 쉴 새 없이 흔들리는 꼬리와 방방 뛰어다니며 애교만렙의 처세술을 선보이는 복돌이의 재주에 가족들은 리스펙 하며 알고 보니 가족의 중심에는 복돌이가 있음을 보여준다.

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그런가 하면 이날 할아버지 우영부터 복돌이 조세호까지 모든 가족들은 허리를 끈으로 묶고 생활하는 '끈끈한 가족관계'를 보여준다. 평소에서 끈끈한 관계성을 자부해 온 만큼 끈으로 묶고 생활하게 될 멤버들이 마지막까지 진정한 가족애를 유지시킬 수 있을지 '도라이버'의 본편에 기대가 모인다.

한편 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물 A씨와의 관계를 둘러싸고 구설에 오른 바 있다.

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당시 제보자 B씨는 두 사람이 함께 있는 술자리 사진을 공개하며 오랜 기간 알고 지낸 사이라고 주장했고, A씨의 불법 행위 의혹까지 함께 제기했다.

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이에 대해 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 관련 의혹에 대해 "B씨의 일방적인 추측일 뿐 사실이 아니다"라고 부인했다.

다만 B씨와의 개인적인 친분에 대해서는 인정하는 입장을 밝혔다.

조세호는 2024년 10월 결혼했다.

tokkig@sportschosun.com