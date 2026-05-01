임하룡, 착한 건물주 인증 "100억 빌딩 임대료, 26년째 동결"

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[스포츠조선 이게은기자] '100억 청담동 건물주' 배우 겸 개그맨 임하룡이 26년째 임대료를 동결했다고 밝혔다

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30일 '순풍 선우용여' 채널에는 '선우용여 40년 친구 임하룡의 청담동 100억 빌딩 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 임하룡은 서울 청담동에 위치한 100억 빌딩을 공개했다. 그는 "26년 전 세(임대료)와 똑같이 받고 있고, 1층은 조금 올랐다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이태원 건물주 선우용여도 "우리 건물은 60년째 그대로다. 할아버지가 했다가 아들이 했다가 손자가 한다"라고 말했고, 임하룡은 "그게 좋다. 연예인들은 함부로 막 하기도 뭐하다. 욕먹는다"라고 솔직하게 털어놨다.

임하룡은 빌딩을 사게 된 이유를 묻자 "좋은 시기에 작은 단독주택을 산 게 있었다. 갖고 있다 보니 상황이 좋아졌다. 청담동 건물이 텅텅 비어있던 시절도 있었는데, 살다 보니 가격이 오르더라"라고 말했다. 이어 "91년에 세금 포함 5억 원에 건물을 매입했고, 2000년에 6억을 들여 목동 아파트를 팔고 건물을 올렸다. 원래 2층 단독 주택이었다"라며 2층 단독주택에서 5층 규모로 증축했다고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com