전청조, 교도소 근황..“웃통 벗고 여성 수감자에 들이대” 재소자 증언

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[스포츠조선 박아람 기자] 재벌 3세를 사칭해 지인들로부터 약 30억 원을 가로챈 혐의로 징역형을 선고받고 현재 수감 중인 전청조의 교도소 내 근황이 전해졌다.

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지난달 30일 유튜브 채널 '읽다'에는 '희대의 범죄자들 감옥 근황을 읽다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서는 전 이것이 알고 싶다 PD 출신 박경식이 전청조와 같은 수용동에서 생활했던 재소자들의 증언 편지를 소개했다.

제보자 A씨는 "전청조가 본인은 양성애자라고 했다. 과거에는 임신을 했다고 하고 남성과 동거까지 했었다고 했다"고 전했다. 이어 "그 이후에 머리를 짧게 깎고 가슴 절제술을 받고 지금에 이르게 된 거라고 들었다"고 덧붙였다.

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또 A씨는 전청조의 수감 생활 모습에 대해서도 언급했다. 그는 "일주일에 두 번 있는 온수 샤워 시, 목욕을 마치고 방에 들어가서 꼭 한 시간씩 웃통을 까고 있다"며 "가슴 절제 수술을 해서인지 가슴이 없고 그 모습을 꼭 보여주려고 하는 것처럼 웃통을 까고 있다"고 말했다.

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이어 "남성 호르몬제를 맞아서 수염이 나는데 방에 전기 면도기를 두고 수시로 수염을 깎았다. 원칙적으로 전기 면도기는 필요 시에만 지급이 되는데 전청조는 방에 두고 쓰고 있다"고 설명했다.

이에 대해 박경식은 "남자인 저도 수시로 수염을 깎진 않는다"며 다소 황당하다는 반응을 보였다.

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편지 내용에 따르면 전청조는 교도소 내에서 여성 수감자들에게 접근을 시도하는 등 논란이 된 행동을 이어온 것으로 전해졌다.

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A씨는 "본인이 남자인 줄 알고 여자에게 들이대고 다닌다"며 "그러한 행동이 반복되다 보니 외국인들이 지내는 사동으로 옮겼다고 들었다"고 했다.

또 다른 제보자 B씨는 "전청조는 여기에서 자신과 대화만 해도 사귄다는 소문이 돌아 본인도 답답해했다"며 "전청조는 관심 받는 거 좋아하고 본인이 유명해서 사람들이 쳐다보는 걸 즐기는 것 같았다"고 전했다.

이에 박경식은 "사회에서 살던 모습 그대로 지금도 그렇게 살고 있는 것 같다"고 말했다.

그런가하면 서동주는 강력 범죄자들의 반성 없는 태도에 대해 "그냥 진짜 미XX 같다"며 강한 분노를 드러내기도 했다.

사진=여성조선

한편 전청조는 지난 2024년 서울고법 형사13부(부장판사 백강진·김선희·이인수)로부터 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 징역 13년을 선고받았으며, 현재 청주여자교도소에 수감 중이다.

tokkig@sportschosun.com