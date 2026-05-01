'이혼위기 고백' 야노시호, 추성훈과 소통 어떻길래 "고릴라와 말하는 느낌" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 일본 모델 야노시호가 남편 추성훈에게 답답함을 드러냈다.

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오늘(1일) 방송하는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 야노시호가 가수 장윤정을 초대, 한식을 대접하는 모습이 공개된다.

노시호는 장윤정을 위해 자신만의 비밀 치트키 식재료를 더한 삼계탕과 10분컷 초간단 잡채를 만들었다. 두 사람은 함께 요리하고 식사하며 끊임없는 수다로 웃음을 자아냈다.

특히 남편들에 대한 이야기가 나오자 폭풍 같은 수다가 시작됐다. 야노시호가 남편 추성훈에 대해 "고릴리다. 가끔 고릴라와 대화하는 것 같다"라고 충격 발언(?)을 하자 장윤정 역시 남편 도경완에 대해 "우리 집에는 곰이 있다"며 폭로를 이어가 웃음을 줬다. 또 장윤정은 "지금까지 남편, 아이들 앞에서 생리현상을 튼 적 없다"라고 해 모두를 놀라게 했다고. 과연 장윤정의 속사정은 무엇일까.

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한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼, 슬하에 딸 추사랑을 뒀다. 추성훈과 추사랑은 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

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최근 야노시호는 "사랑이가 없거나, 한국에서 일을 안 했다면 추상훈과 진짜 헤어졌을 것"이라며 추성훈과의 위기를 언급해 화제를 모은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com