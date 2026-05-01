김신영, 김숙과 손절할 뻔 "못 사게 한 8억 집이 1년 만에 17억 돼" ('옥문아')

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[스포츠조선 이우주 기자] '옥문아' 김신영이 김숙의 말을 들었다가 부동산 대박 기회를 모두 날렸다고 고백했다.

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30일 방송된 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서는 개그우먼 김신영이 게스트로 출연했다.

김신영은 김숙과 손절 위기가 있었다고. 특히 송은이는 "솔직히 신영이가 겪은 일이 나한테 있었으면 난 숙이를 안 봤을 것"이라 밝혀 궁금증을 자아냈다. 김신영은 "2012년에 처음으로 독립을 하게 된다. (김숙의)사천만 캐릭터 자체가 땅부자 느낌이 나지 않냐. 그걸로 믿음이 가서 선배님한테 응봉동에 집을 사고 싶다 했는데 사지 말라더라. 제2의 IMF가 온다더라. 결국 안 샀는데 재개발이 되고 8배가 올랐다. 지금은 그 집을 쳐다도 못 본다"며 "그 다음에 갔던 곳이 김포였다. 김포 운양동이 좋아보여서 이 집을 사고 싶다 했는데 안 된다더라. 지하철도 안 생기고 별다방도 안 생길 거라 했는데 다 생겼다"고 토로했다.

이에 김숙은 "넌 왜 자꾸 너한테 물어보냐"고 적반하장의 태도를 보였다. 하지만 이게 끝이 아니었다. 김신영은 "마포로 다시 올 때는 이 집을 사겠다고 고집을 부렸다. 근데 (김숙이) 그때 마포에 살고 있었는데 집을 내놨다고 했다. 그날 집을 팔았다"고 밝혔다.

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그래서 김신영은 매매를 포기하고 전세에 입주했다고. 김신영은 "1년 뒤에 8억 집이 17억이 됐다. 선배님이 팔았던 집도 재개발이 됐다. 지금은 40몇 억이 됐다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

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이를 듣던 주우재는 "내가 지난달까지 숙이 누나한테 부동산 상담을 했다"고 경악했고 김숙은 "난 신영이 이후에 다 사라 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

과거 "연애가 끊긴 적이 없다"고 밝혔던 김신영은 "옛날 얘기다. 지금은 7~8년째 연애를 안 하고 있다"고 밝혔다. 가장 길었던 연애는 8년 6개월이라고. 이에 홍진경은 "어떻게 8년 반을 만났는데 얼굴을 안 보고 살고 있냐"고 놀랐다. 그러자 패널들은 "네가 할 얘기는 아닌 거 같다"고 이혼을 간접적으로 언급했고 홍진경은 "나는 얼굴 보고 산다. 난 오늘도 통화했다"고 발끈해 웃음을 안겼다.

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장기 연애의 비법은 남자친구와 남자친구의 부모님에게도 잘해주는 것이라고. 김신영은 "남자친구의 어머니랑 단둘이 제주도 여행을 갔다. 어머니는 지금까지도 김치를 보내주신다. 그 친구와는 연락을 안 하는데 그 김치는 정말 맛있다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com